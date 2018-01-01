Україна – друга в медальному заліку чемпіонату Європи з біатлону

Випередити Україну вдалося тільки команді Франції

Українські біатлоністи результативно виступили на чемпіонаті Європи в Ріднау (Італія). Головною героїнею континентального турніру стала Ірина Варвинець - біатлоністка з Чернігова виграла спринт, потім завоювала срібло в гонці переслідування, а також внесла свій вклад в перемогу змішаної естафети. У медальному заліку чемпіонату Європи