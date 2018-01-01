Україна – друга в медальному заліку чемпіонату Європи з біатлону
- Сьогодні, 18:25
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Випередити Україну вдалося тільки команді Франції
Українські біатлоністи результативно виступили на чемпіонаті Європи в Ріднау (Італія).
Головною героїнею континентального турніру стала Ірина Варвинець - біатлоністка з Чернігова виграла спринт, потім завоювала срібло в гонці переслідування, а також внесла свій вклад в перемогу змішаної естафети.
У медальному заліку чемпіонату Європи випередити Україну вдалося тільки команді Франції, в якій блищала Хлоє Шевальє - єдина дворазова чемпіонка континенту в особистих гонках.
Україна на четвертому чемпіонаті Європи поспіль завоювала як мінімум одне золото (турнір 2016 року в Тюмені команда в повному складі пропустила).
За останні 10 років чемпіонами Європи в особистих гонках ставали Оксана Яковлєва, Ніна Карасевич, Віта і Валя Семеренко, Артем Прима, Олена Підгрушна, Сергій Семенов, Юлія Джима та Ірина Варвинець.
Підсумковий медальний залік чемпіонату Європи:
Джерело: sportarena.com