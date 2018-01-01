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    Україна – друга в медальному заліку чемпіонату Європи з біатлону

    Випередити Україну вдалося тільки команді Франції
    Українські біатлоністи результативно виступили на чемпіонаті Європи в Ріднау (Італія). Головною героїнею континентального турніру стала Ірина Варвинець - біатлоністка з Чернігова виграла спринт, потім завоювала срібло в гонці переслідування, а також внесла свій вклад в перемогу змішаної естафети. У медальному заліку чемпіонату Європи
    • Сьогодні, 18:25
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    Ірина Варвинець. Фото: biathlon.com.ua
    Ірина Варвинець. Фото: biathlon.com.ua

    Випередити Україну вдалося тільки команді Франції

    Українські біатлоністи результативно виступили на чемпіонаті Європи в Ріднау (Італія).

    Головною героїнею континентального турніру стала Ірина Варвинець - біатлоністка з Чернігова виграла спринт, потім завоювала срібло в гонці переслідування, а також внесла свій вклад в перемогу змішаної естафети.

    У медальному заліку чемпіонату Європи випередити Україну вдалося тільки команді Франції, в якій блищала Хлоє Шевальє - єдина дворазова чемпіонка континенту в особистих гонках.

    Україна на четвертому чемпіонаті Європи поспіль завоювала як мінімум одне золото (турнір 2016 року в Тюмені команда в повному складі пропустила).

    За останні 10 років чемпіонами Європи в особистих гонках ставали Оксана Яковлєва, Ніна Карасевич, Віта і Валя Семеренко, Артем Прима, Олена Підгрушна, Сергій Семенов, Юлія Джима та Ірина Варвинець.

    Підсумковий медальний залік чемпіонату Європи:

    Джерело: sportarena.com

    біатлон чемпіонат Європи Італія спринт Україна
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