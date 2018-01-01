Ірина Варвинець на чемпіонаті Європи до золота у спринті додала ще й срібло у гонці переслідування

Українська біатлоністка у персьюті поступилася лише француженці Хлое Шевальє

У суботу, 27 січня, в межах чемпіонату Європи з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування. Після тріумфальної спринтерської гонки напередодні, від Ірини Варвинець очікували ще одного успішного виступу на чемпіонаті Європи 2018 року з біатлону в італійському Ріднау. Цього разу вже у гонці переслідування, де українська біатлоністка стартувала з

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Ірива Варвинець. Фото ФБУ

Українська біатлоністка у персьюті поступилася лише француженці Хлое Шевальє

У суботу, 27 січня, в межах чемпіонату Європи з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування.

Після тріумфальної спринтерської гонки напередодні, від Ірини Варвинець очікували ще одного успішного виступу на чемпіонаті Європи 2018 року з біатлону в італійському Ріднау. Цього разу вже у гонці переслідування, де українська біатлоністка стартувала з першого місця.

Варвинець не правах лідера почала гонку бездоганно. Українка на трасі демонструвала хорошу швидкість та чисто подолала перші два вогневих рубежі. Втім, на третьому українка зазнала одного промаху, чим дала шанс випередити себе головній суперниці - француженці Хлое Шевальє. Шевальє, навіть незважаючи на тривалу паузу перед п'ятим пострілом, закрила всі мішені і вискочила на трасу в десяти секундах попереду нашої чемпіонки спринту.

Надалі подальші спроби українки наздогнати суперницю не увінчалися успіхом. На останньому вогневому обидві спортсменки відпрацювали чисто, однак перевага француженки завдяки чотирьом нулям трималася, та і за швидкістю Шевальє, на жаль, була краще на Варвинець. У підсумку француженка таки довела справу до перемоги, Ірина у свою чергу задовольнилася сріблом.

Бронзову нагороду виборола співвітчизниця Шевальє - Жюлі Сімон. Молода спортсменка, зазначимо, стартувала 29-ю! При цьому, у боротьбі за третє місце вона на дев'ять секунд випередила свою сусідку по старт-листу словачку Пауліну Фіалкову, яка стартувала 30-ю.

Щодо інших представниць України, то 36-ю фінішувала Яна Бондар. Українка звично для себе продемонструвала хорошу швидкість, однак на вогневих рубежах зазнала п'ять промахів. 40-ю фінішувала Ольга Абрамова - в пасиві українки шість промахів. Непогану стрільбу показала Марія Панфілова - всього одна хиба на останньому рубежі, однак швидкість підвела юну біатлоністку, яка перетнула фініш на 41-му місці.

Нагадаємо, що у спринтерській гонці Варвинець стала чемпіонкою Європи.

Чемпіонат Європи 2018 року з біатлону

Ріднау, Італія

Жіноча гонка переслідування, 10 км

1. Хлое Шевальє (Франція) (0+0+0+0) – 29:25.4

2. Ірина Варвинець (Україна) (0+0+1+0) - +11.0

3. Жулія Сімон (Франція) (0+1+0+0) - +43.2

...36. Яна Бондар (Україна) (2+1+2+0) - +3:31.0

...40. Ольга Абрамова (Україна) (1+2+1+2) - +4:02.3

...41. Марія Панфілова (Україна) (0+0+0+1) - +4:08.0

«Главком»