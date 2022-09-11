Україна програла Польщі і покидає Євробаскет-2022

Найрезультативнішим гравцем матчу в збірній України став В'ячеслав Бобров

Чоловіча збірна України програла Польщі 86:94 в матчі 1/8 фіналу Євробаскету-2022, вилетівши з турніру.

Початок матчу видався рівним – завдяки трьом точним триочковим Слоутера поляки були завжди трішки попереду, але наша команда їх далеко не відпускала – 21:24 після десятихвилинки.

У другій чверті Слоутер та Бальцеровські продовжили нас турбувати – на двох вони набрали 26 очок за половину гри, реалізувавши 6 з 9 триочкових. У решти команди – жодного дальнього влучання і максимум 4 очки. У нас знайшлась відповідь в особі В'ячеслава Боброва, який за перші 20 хвилин гри набрав 13 очок, в тому числі влучивши 3 з 5 дальній спроб.

Що до ситуації на майданчику, то жодному з суперників не вдалось створити собі очковий запас – на початку чверті попереду були поляки, потім вперед вийшли наші хлопці і на велику перерву команди пішли за рахунку 45:42 на користь збірної України.

Більшість третьої чверті Україна була попереду, була перевага +7, але збільшити цей очковий запас українці не зуміли, а в кінцівці десятихвилинки поляки зуміли вийти вперед і на останню перерву пішли попереду 67:69.

На початку чверті українці вийшли вперед, але далі кілька невдалих дій в атаці і дальні попадання гравців збірної Польщі зробили -9 для нас.

За півтори хвилини до кінця українці завдяки влучним кидкам Санона, Пустового й Михайлюка скоротили відставання до двох очок за 46 секунд до кінця. Утім українська команда так і не встигла відновити перевагу й у підсумку поступилася з рахунком 86:94.

Збірна України, показавши чудовий баскетбол на чемпіонаті Європи, зумівши з другого місця в групі пробитись до 1/8 фіналу, на жаль, поступаються в першому ж раунді плейоф, залишаючи турнір.

Найрезультативнішим гравцем матчу в збірній України став В'ячеслав Бобров, який в підсумку набрав за гру 15 очок.

Україна – Польща – 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25)