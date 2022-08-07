Український баскетболіст продав свої чемпіонські нагороди: гроші підуть дітям війни

Станіслав Медведенко пожертвував свої найважливіші спортивні трофеї на допомогу дітям, які постраждали від війни

За два персні переможця Національної баскетбольної асоціації вдалося отримати $250 тисяч

Відомий український баскетболіст Станіслав Медведенко, який двічі перемагав у найсильнішій лізі світу, НБА, виставив свої чемпіонські нагороди на аукціон. Про це сам баскетболіст повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Кожен із двох чемпіонських перснів вдалося продати за $126 767. Медведенко зазначив, що за останню ніч аукціону ціна обох лотів виросла на $50 тис.

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Виручені за нагороди кошти підуть на потреби фонду «Сягай небес», що займається реабілітацією дітей, які вимушено зустрілися з війною, та відновленням спортивної інфраструктури та обладнання зруйнованих українських шкіл.

«Багато хто відмовляв мене, але я не шкодую ні на секунду. Це все було варто того і далі нас чекає реалізація багатьох ініціатив і спасіння життів українських дітей», – заявив Медведенко.

Нагадаємо, у липні українські та польські тенісні зірки зібрали більше 400 тис. євро для України, організувавши благодійний турнір у Кракові.

Додамо, що кікбоксер з Білорусі Іван Ганін виставив свою медаль, завойовану на чемпіонаті світу, на аукціон. Гроші Ганін планує передати на потреби Збройних сил України.