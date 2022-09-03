Наші баскетболісти розгромили суперника з рахунком 90:61

Чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022. Про це повідомляє ZN.UA.

Українська збірна перемогла у кожній із чвертей. Найрезультативнішим гравцем української команди став легкий форвард Святослав Михайлюк, в активі якого 17 очок, 5 результативних передач та 3 перехоплення.

Наші баскетболісти розгромили суперника з рахунком 90:61.

Україна виступає на чемпіонаті Європи у групі C, усі матчі якої проходять у Мілані. Вже 3 вересня українці проведуть поєдинок проти Естонії. Початок – о 18:00.

У груповому турнірі підопічні Айнарса Багатскіса також зіграють з Італією (5 вересня), Грецією (6 вересня) та Хорватією (8 вересня). До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів.

Нагадаємо, Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Спортсменка перемогла у стрибках у висоту із результатом 205 см. Ярослава із трьох спроб не взяла планку 210 см.

Також українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули «золоту» нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное. Спортсменки з України виграли змагання у двійці на дистанції 500 метрів.