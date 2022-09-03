Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022

Альона Боженко
glavcom.ua
Збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022
Україна розгромила Великобританію у стартовій грі Євробаскету-2022
фото: fiba.basketball

Наші баскетболісти розгромили суперника з рахунком 90:61

Чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022. Про це повідомляє ZN.UA.

Українська збірна перемогла у кожній із чвертей. Найрезультативнішим гравцем української команди став легкий форвард Святослав Михайлюк, в активі якого 17 очок, 5 результативних передач та 3 перехоплення.

Наші баскетболісти розгромили суперника з рахунком 90:61.

Україна виступає на чемпіонаті Європи у групі C, усі матчі якої проходять у Мілані. Вже 3 вересня українці проведуть поєдинок проти Естонії. Початок – о 18:00.

У груповому турнірі підопічні Айнарса Багатскіса також зіграють з Італією (5 вересня), Грецією (6 вересня) та Хорватією (8 вересня). До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів.

Нагадаємо, Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Спортсменка перемогла у стрибках у висоту із результатом 205 см. Ярослава із трьох спроб не взяла планку 210 см.

Також українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули «золоту» нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное. Спортсменки з України виграли змагання у двійці на дистанції 500 метрів. 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ястремська перемогла другу ракетку Польщі на старті престижного турніру Англії
Ястремська перемогла другу ракетку Польщі на старті престижного турніру Англії
14 червня, 15:18
Тенісистки провели на корті три сети
Леся Цуренко перемогла російську тенісистку на турнірі у Будапешті
13 липня, 20:30
Снігур обіграла експершу ракетку світу
Снігур перемогла експершу ракетку світу на Відкритому чемпіонаті США
29 серпня, 23:41

Новини

Збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022
Збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку білорусці після матчу
Українська тенісистка відмовилась потиснути руку білорусці після матчу
Перша ракетка України Калініна знялася з Відкритого чемпіонату США
Перша ракетка України Калініна знялася з Відкритого чемпіонату США
Шість українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Шість українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Warrior Games: Українські ветерани здобули понад 90 медалей
Warrior Games: Українські ветерани здобули понад 90 медалей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Контрнаступ ЗСУ на півдні: окупанти підняли білий прапор (відео)
217K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
103K
Путін і «гумова попа». Господар Кремля розказав дітям секрет успіху (відео)
96K
Данілов розповів, що довело його до сліз і чому лається Зеленський
60K
РФ розгортає інформаційну операцію про поразку України на півдні – ISW
56K
У Херсоні Народна артистка України перейшла на бік окупантів

Новини

Експерт помітив слабке місце російських танків (фото) 
Вчора, 12:57
«Вагнерівці» готують білоруських найманців до диверсій в Україні – ЗМІ 
Вчора, 12:18
«Офицеры и контрактники не хотят воевать»: окупант розповів про настрої в армії (аудіо)
Вчора, 11:19
Сили оборони відбили кілька наступів окупантів на Донеччині і Херсонщині
Вчора, 07:20
Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
1 вересня, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
1 вересня, 15:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту