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    Новини

    Україна вперше в історії завоювала медаль Євро з футзалу серед жінок

    У матчі за третє місце українки обіграли команду Угорщини з рахунком 2:1 - Україна вперше в історії завоювала медаль Євро з футзалу серед жінок

    У матчі за третє місце українки обіграли команду Угорщини з рахунком 2:1

    фото: скріншот із відео

    Українки обіграли угорок у матчі за третє місце

    Жіноча збірна України з футзалу стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. У матчі за третє місце українки обіграли команду Угорщини з рахунком 2:1, повідомляє Суспільне.

    Україна розпочала фінальну частину турніру з розгромної поразки від чинних чемпіонок Європи Іспанії з рахунком 9:0. Однак все ще мала шанс закінчити турнір з медаллю: для цього потрібно було обіграти у матчі за третє місце Угорщину.

    Суперниці українок за «бронзу» також програли з розгромом свій півфінальний матч. Протистояння проти Португалії закінчилося поразкою угорок з рахунком 0:6.

    Це перша медаль України в історії виступів на жіночому Євро з футзалу. У 2019 році, коли відбувся перший в історії розіграш чемпіонату Європи, українки посіли четверте місце.

    Нагадаємо, збірна України з баскетболу (чоловіки) обіграла збірну Грузії в рамках відбіркового турніру до Чемпіонату світу, фінальна стадія якого відбудеться у Філіппінах, Японії і Індонезії у 2023 році

    Теги: спорт Угорщина Україна футзал
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    Україна вперше в історії завоювала медаль Євро з футзалу серед жінок