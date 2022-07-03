Україна вперше в історії завоювала медаль Євро з футзалу серед жінок

У матчі за третє місце українки обіграли команду Угорщини з рахунком 2:1

Українки обіграли угорок у матчі за третє місце

Жіноча збірна України з футзалу стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. У матчі за третє місце українки обіграли команду Угорщини з рахунком 2:1, повідомляє Суспільне.

Україна розпочала фінальну частину турніру з розгромної поразки від чинних чемпіонок Європи Іспанії з рахунком 9:0. Однак все ще мала шанс закінчити турнір з медаллю: для цього потрібно було обіграти у матчі за третє місце Угорщину.

Суперниці українок за «бронзу» також програли з розгромом свій півфінальний матч. Протистояння проти Португалії закінчилося поразкою угорок з рахунком 0:6.

Це перша медаль України в історії виступів на жіночому Євро з футзалу. У 2019 році, коли відбувся перший в історії розіграш чемпіонату Європи, українки посіли четверте місце.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу (чоловіки) обіграла збірну Грузії в рамках відбіркового турніру до Чемпіонату світу, фінальна стадія якого відбудеться у Філіппінах, Японії і Індонезії у 2023 році