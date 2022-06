Три українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Три представниці України здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі. Про це повідомляється на сайті змагань.

Юлія Левченко посіла друге місце у секторі для стрибків у висоту, показавши результат 1,93 метра. Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою змагань у цій дисципліні.

Головною сенсацією змагань стало непотрапляння на п’єдестал лідерки сезону Ярослави Магучіх. Українка зупинилася на позначці 1 метр 89 сантиметрів. Вона вирішила не стрибати 1.93, а висота 1.96 не підкорилася їй у жодній з трьох спроб. В підсумку Ярослава стала п’ятою.

A surprise in the women's high jump!#Mahuchikh fails to clear 1.96, meaning @eleanorpatto is the last woman standing as the bar goes to 1.99.#StockholmDL #DiamondLeague

