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    Новини

    Три українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

    Левченко здобула &laquo;срібло&raquo; етапу Діамантової ліги в Стокгольмі - Три українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
    Левченко здобула «срібло» етапу Діамантової ліги в Стокгольмі
    фото з відкритих джерел

    Головною сенсацією змагань стало непотрапляння на п’єдестал лідерки сезону Ярослави Магучіх

    Три представниці України здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі. Про це повідомляється на сайті змагань.

    Юлія Левченко посіла друге місце у секторі для стрибків у висоту, показавши результат 1,93 метра. Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою змагань у цій дисципліні.

    Головною сенсацією змагань стало непотрапляння на п’єдестал лідерки сезону Ярослави Магучіх. Українка зупинилася на позначці 1 метр 89 сантиметрів. Вона вирішила не стрибати 1.93, а висота 1.96 не підкорилася їй у жодній з трьох спроб. В підсумку Ярослава стала п’ятою.

    Табашник завершила змагання першою з українок: вона не змогла подолати планку на висоті 189 см. Її найкраща спроба – 185.

    Анна Рижикова виграла бронзу у забігу на 400 метрів з бар’єрами, показавши свій найкращий результат у сезоні — 54,33. Вікторія Ткачук також оновила свій найкращий результат у сезоні (54,72) та посіла п’яте місце.

    Рижикова виборола четверту медаль Діамантової ліги цього сезону, раніше вигравши срібло в Осло та бронзу на етапах у Бірмінгемі та Римі.

    Теги: спорт Юлія Левченко стрибки у висоту Анна Рижикова
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    Три українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі