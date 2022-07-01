Баскетбол: Україна обіграла Грузію у важливому матчі відбору до Чемпіонату світу

Ключовою у матчі стала друга чверть, яку українці виграли з рахунком 24:14

Збірна України з баскетболу (чоловіки) обіграла збірну Грузії в рамках відбіркового турніру до Чемпіонату світу, фінальна стадія якого відбудеться у Філіппінах, Японії і Індонезії у 2023 році.

Підсумковий рахунок зустрічі 79:66 на користь України.

Ключовою у матчі стала друга чверть, яку українці виграли з рахунком 24:14. У третій та четвертій чвертях команді Айнарса Багатскіса вдалося втримати перевагу та здобути впевнену перемогу з різницею у 13 очок.

Ця перемога завдяки кращій різниці м’ячів в особистих зустрічах дозволяє розраховувати Україні на підсумкове друге місце у групі G, в якій окрім нашої команди і Грузії виступають Іспанія і Північна Македонія.

Наступний матч Україна зіграє у понеділок, 4 липня проти Півнівної Македонії на виїзді.

Турнірне становище: Грузія - 8 очок (після 5-ти ігор), Іспанія - 6 (3), Україна - 6 (4), Північна Македонія - 4 (4).

19-й чемпіонат світу з баскетболу серед чоловічих команд відбудеться з 25 серпня по 10 вересня 2023 року в Індонезії, Японії та на Філіппінах.