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    Новини

    Росія та Білорусь можуть втратити членство у міжнародних спортивних федераціях

    Ініціатори заяви також хочуть позбавити Росію права на трансляції міжнародних спортивних подій - Росія та Білорусь можуть втратити членство у міжнародних спортивних федераціях
    Ініціатори заяви також хочуть позбавити Росію права на трансляції міжнародних спортивних подій
    фото: armyinform

    Спортсменів та команди з цих країн вже отримали обмеження щодо виступів

    33 країни підписали спільну заяву з вимогою позбавити Росію та Білорусь права транслювати міжнародні спортивні події. Про це повідомив міністр спорту і туризму Польщі Каміл Бортнічук.

    «Вимагаємо відібрати членство у російських та білоруських спортивних організацій у міжнародних федераціях, позбавити представників цих країн брати участь займати керівні посади міжнародних федерацій, а також позбавити прав на трансляції міжнародних спортивних подій в Росії», – цитує слова Бортнічука офіційний сайт міністерства спорту та туризму Польщі.

    За словами Бортнічука, 33 міністра спорту підписалися під вимогою припинити трансляції у цих країнах через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

    З початком повномасштабного вторгнення Росія та Білорусь отримали низку санкцій від міжнародних спортивних федерацій та організацій. Спортсменів та команди з цих країн отримали обмеження щодо виступів на міжнародних турнірах.

    За словами Бортнічука, санкцій, які впровадили проти цих країн є недостатньо. На думку польського міністра, тепер міжнародні федерації мають позбавити Росію та Білорусь членства, оскільки війна в Україні продовжується.

    Нагадаємо, Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року. Також російські лижники відсторонені від перегонів серії Worldloppet. Як повідомлялося, Росіянка більше не керуватиме світовим лижним спортом: як її зганьбили на голосуванні.

    Теги: Білорусь росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія та Білорусь можуть втратити членство у міжнародних спортивних федераціях