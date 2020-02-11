Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з боротьби



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Ленур Теміров довів свій клас навіть у вищій вазі УНІАН

Раніше Ленур Теміров був бронзовим призером чемпіонату світу-2018 і Євро-2019

У Римі (Італія) розіграні перші комплекти нагород на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. У двох медальних сутичках вже взяли участь українські борці – Ленур Теміров (вагова категорія до 63 кг) переміг, а Володимир Яковлєв (до 77 кг) програв.

Кримський татарин Ленур Теміров, який після окупації Кримського півострова російською ордою збирався виступати під прапором РФ, але не витримав конкуренції і повернувся під українські знамена, на цьому чемпіонаті Європи виступав не у своїй ваговій категорії до 60 кг, а, не бажаючи зганяти ваги, трохи вище. Розпочалися змагання для Темірова невдало – з поразки 0:10 від білоруса Максима Негоди.

Але оскільки Максим вийшов у фінал, де переміг росіянина Ібрагіма Лабазанову, Ленур продовжив виступи у втішному турнірі. Здолавши там 5:1 поляка Давіда Каречінскі, за медаль блудний син українського народу боровся з бронзовим призером Олімпіади-2016 Стіґом Інґе Берґе із Норвегії. Скандинав вів 3:1 і в другому періоді мав змогу збільшити перевагу після того, як суддя поставив українця в партер. Однак не взявши зручного захоплення, Берґе пропустив контрдію і полетів на два бали. За підсумкового рахунку 3:3 Теміров переміг, бо виконав результативний прийом останнім.

Ще одну медаль Україні трохи згодом мав змогу принести Володимир Яковлєв з Кропивницького, який представляє категорію до 77 кг.

Борець, у якого раніше не було п’єдесталів на змаганнях навіть юніорсько-молодіжних чемпіонатів світу чи Європи, на цей раз зупинився в кроці від п’єдесталу дорослої континентальної першості.

Спершу Володимир переміг 4:0 Марселя Стеркенбурґа із Нідерландів. У чвертьфіналі Яковлєв розібрався з французом Евріком Нікоґосяном – 11:4. У півфіналі Володимир програв 0:7 угорцеві Золтанові Леваю. В сутичці за бронзу наш борець програв 2:5 шведові Акселеві Б’юрберґу. Вирішальний прийом скандинав виконав, провівши кидок з партера, за який у купі з продовженням дії отримав п’ять балів.

Зауважимо, що трохи згодом, сьогодні, 11 лютого увечері, у фіналі чемпіонату Європи побореться харків’янин Семен Новіков (до 87 кг), а Микола Кучмій буде представлений у бронзовому фіналі найважчої ваги (до 130 кг).