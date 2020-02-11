Сутичка дня. Як українець Кучмій зборов легенду світової боротьби (відео)



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Микола Кучмій здобув найзнаковішу перемогу в кар'єрі Федерація греко-римської боротьби України

Поразка титулованого турка Різи Каялпа стала головною подією старту чемпіонату Європи з боротьби

«Сутичкою дня» назвав паблік Об’єднаного світу боротьби (United World Wrestling) чвертьфінальний поєдинок у ваговій категорії до 130 кг на чемпіонаті Європи-2020 між українцем Миколою Кучмієм та турком Різою Каялпом.

Кучмій, який є особистим вихованцем Артура Дзиґасова, сенсаційно переміг легендарного суперника.

Різа Каялп – чотириразовий чемпіон світу, восьмиразовий чемпіон Європи, переможець І Європейських ігор, срібний і бронзовий призер Олімпіади.

Найвищим досягненням Кучмія досі було срібло на чемпіонаті Європи серед молоді до 23-х років у 2015 році.

Зауважимо, що у півфіналі Кучмій поступився румуну Аліну Алексюку-Курару і на чемпіонаті Європи в Римі побореться сьогодні, 11 лютого увечері за бронзу.

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