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    Сутичка дня. Як українець Кучмій зборов легенду світової боротьби (відео)

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    Микола Кучмій здобув найзнаковішу перемогу в кар'єрі - Сутичка дня. Як українець Кучмій зборов легенду світової боротьби (відео)
    Микола Кучмій здобув найзнаковішу перемогу в кар'єрі
    Федерація греко-римської боротьби України

    Поразка титулованого турка Різи Каялпа стала головною подією старту чемпіонату Європи з боротьби

    «Сутичкою дня» назвав паблік Об’єднаного світу боротьби (United World Wrestling) чвертьфінальний поєдинок у ваговій категорії до 130 кг на чемпіонаті Європи-2020 між українцем Миколою Кучмієм та турком Різою Каялпом.

    Кучмій, який є особистим вихованцем Артура Дзиґасова, сенсаційно переміг легендарного суперника.

    Різа Каялп – чотириразовий чемпіон світу, восьмиразовий чемпіон Європи, переможець І Європейських ігор, срібний і бронзовий призер Олімпіади.

    Найвищим досягненням Кучмія досі було срібло на чемпіонаті Європи серед молоді до 23-х років у 2015 році.

    Зауважимо, що у півфіналі Кучмій поступився румуну Аліну Алексюку-Курару і на чемпіонаті Європи в Римі побореться сьогодні, 11 лютого увечері за бронзу.

     Читайте також: Український борець Новіков переміг росіянина і вийшов у фінал чемпіонату Європи
    чемпіонат Європи греко-римська боротьба Артур Дзиґасов Микола Кучмій Різа Каялп
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