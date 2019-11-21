Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби в Одесі назвав переможців



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180 спортсменів з України та Придністров'я виступили в Одесі на турнірі «Осінь-2019» з греко-римської боротьби

16-17 листопада 2019 року в Одесі відбувся відкритий Всеукраїнський турнір «Осінь-2019» з греко-римської боротьби.

У змаганнях взяли участь 180 борців з 8 областей України, а також спортсмени з Придністров'я.

Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16, зайнявши призові місця, зокрема:

Георгій Каракаш (2008 р.н.) - 1 місце (41 кг);

Самвел Хачатрян (2008 р.н.) - 3 місце (35 кг);

Разнік Казарян (2010 р.н.) - 3 місце (35 кг).

Учасникам турніру, які посіли призові місця, вручили медалі та грамоти.