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    Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби в Одесі назвав переможців

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    Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби в Одесі назвав переможців

    180 спортсменів з України та Придністров'я виступили в Одесі на турнірі «Осінь-2019» з греко-римської боротьби

    16-17 листопада 2019 року в Одесі відбувся відкритий Всеукраїнський турнір «Осінь-2019» з греко-римської боротьби.

    У змаганнях взяли участь 180 борців з 8 областей України, а також спортсмени з Придністров'я.

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16, зайнявши призові місця, зокрема:

    • Георгій Каракаш (2008 р.н.) - 1 місце (41 кг);
    • Самвел Хачатрян (2008 р.н.) - 3 місце (35 кг);
    • Разнік Казарян (2010 р.н.) - 3 місце (35 кг).

    Учасникам турніру, які посіли призові місця, вручили медалі та грамоти.

    спорт Одеса одесити греко-римська боротьба
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