У збірній України з греко-римської боротьби стало на одного холостяка менше
Цього року Артур востаннє виступав у категорії "молодь" - наступного сезону борець підсилить основну збірну України
На весільний рушник став призер молодіжного чемпіонату світу Артур Політаєв
Один з найперспективніших українських борців греко-римського стилю, Артур Політаєв, підсумував успішний для себе рік знаменною подією – вступив в шлюб зі своєю коханою дівчиною Анастасією. Світлиною з красунею нареченою 23-річний класик поділився у соціальних мережах.
Новоспечена родина – Анастасія та Артур Політаєви
Зазначимо, що минулий сезон став доволі успішним для українського борця – на головних для себе стартах року, молодіжному чемпіонаті Європи та молодіжному чемпіонаті світу, він оформив дві бронзові нагороди! Тож тепер Артур з повним правом має час на довгоочікувану відпуску та медовий місяць зі своєю молодою дружиною.
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