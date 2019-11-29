У збірній України з греко-римської боротьби стало на одного холостяка менше



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Цього року Артур востаннє виступав у категорії "молодь" - наступного сезону борець підсилить основну збірну України

На весільний рушник став призер молодіжного чемпіонату світу Артур Політаєв

Один з найперспективніших українських борців греко-римського стилю, Артур Політаєв, підсумував успішний для себе рік знаменною подією – вступив в шлюб зі своєю коханою дівчиною Анастасією. Світлиною з красунею нареченою 23-річний класик поділився у соціальних мережах.

Новоспечена родина – Анастасія та Артур Політаєви

Зазначимо, що минулий сезон став доволі успішним для українського борця – на головних для себе стартах року, молодіжному чемпіонаті Європи та молодіжному чемпіонаті світу, він оформив дві бронзові нагороди! Тож тепер Артур з повним правом має час на довгоочікувану відпуску та медовий місяць зі своєю молодою дружиною.