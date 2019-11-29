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    У збірній України з греко-римської боротьби стало на одного холостяка менше

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    Цього року Артур востаннє виступав у категорії "молодь" - наступного сезону борець підсилить основну збірну України - У збірній України з греко-римської боротьби стало на одного холостяка менше
    Цього року Артур востаннє виступав у категорії "молодь" - наступного сезону борець підсилить основну збірну України

    На весільний рушник став призер молодіжного чемпіонату світу Артур Політаєв

    Один з найперспективніших українських борців греко-римського стилю, Артур Політаєв, підсумував успішний  для себе рік знаменною подією – вступив в шлюб зі своєю коханою дівчиною Анастасією. Світлиною з красунею нареченою 23-річний класик поділився у соціальних мережах.

    Новоспечена родина – Анастасія та Артур Політаєви

    Зазначимо, що минулий сезон став доволі успішним для українського борця – на головних для себе стартах року, молодіжному чемпіонаті Європи та молодіжному чемпіонаті світу,  він оформив дві бронзові нагороди! Тож тепер Артур з повним правом має час на довгоочікувану відпуску та  медовий місяць зі своєю молодою дружиною.

     

     Читайте також: Борець, який оконфузився фото з російським прапором, одружився в День національної скорботи
    шлюб греко-римська боротьба Артур Політаєв
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