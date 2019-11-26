Борець, який оконфузився фото з російським прапором, одружився в День національної скорботи



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Андрій Антонюк з коханою Аліною Фото із соцмереж

Андрій Антонюк не сильно переймається почуттями національної гідності

Срібний призер юніорського чемпіонату світу-2013, а нині кандидат у національну збірну з греко-римської боротьби Андрій Антонюк відгуляв у рідному Тернополі весілля.

Урочини відбулися 23 листопада, в день, який в Україні був скорботним. У цей день наша держава поминала понад жертв Голодоморів.

Проте борцівська спільнота у серці Галичини розважалася в ресторані «Максим». Розділити з 25-річним Антонюком і його коханою Аліною радість приїхали борці з різних міст, зокрема син екс-наставника збірної України Артура Дзиґасова Зелімхан, а також чемпіон Європи-2017 серед юніорів Парвіз Насібов.

Розважав молодят народний артист України Павло Зібров.

Зауважимо, що навесні 2018 року Антонюк уже оконфузився, коли під час турніру в Болгарії сфотографувався в компанії російських борців поруч із російським стягом.

Софія-2018. Антонюк вгорі, в обіймах з "русскім братом"

Нагадаємо, що не так давно на турнір до Москви їздила найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна. Навіщо вона це зробила, Еліна відповісти не змогла.