Українець у Туреччині забив у матчі, який команда завершувала вдев’ятьох (відео)



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Артем Кравець після карантину роззабивався не на жарт Світлина - ФК «Кайсеріспор»

Артем забиває у третій грі поспіль і ввосьме в сезоні

Нападник турецького «Кайсеріспора» Артем Кравець забив за свою команду в третьому матчі поспіль.

На цей раз м’яч українця на 88-й хвилині допоміг його команді відігратися в зустрічі, яку вона завершувала вдев’ятьох проти 11-ти суперників. У рамках 32-го туру «Кайсеріспор» приймав «Ґазієнтепспор». І поступався з 62-ї хвилини, після того, як їх ворота вразив румунський хавбек суперників Александру Максім.

Становище «Кайсеріспора» ускладнилося ще більше після того, як на 73-й і 87-й хвилинах вилучення отримали Бернард Менса і Дієґо Анжело. Проте вже через хвилину після того, як бразилець залишив поле, Кравець вдало розібрався в ситуації після навісу з місця правого півсереднього і скидки в межах карного майданчика. Артем головою прокинув м’яч повз воротаря, котрий вибіг на вихід і зрівняв рахунок – 1:1. Для українця цей гол – восьмий у 18-ти проведених у сезоні-2019/2020 матчах.

«Кайсеріспор» продовжує боротьбу за виживання в турецькій Суперлізі. Наразі в команди 32 очки і вона ділить 15-17-те місця з 18-ти команд з «Єні Малатьяспором», а також «Різеспором» Дениса Гармаша і Андрія Борячука. «Різеспор» у 32-му турі поступився 0:2 «Касимпаші»( Гармаш був замінений після перерви, а Борячук не грав). На останньому місці йде «Анкараґюджю» - 29 очок.

До завершення чемпіонату – два тури. Чемпіон практично визначений: «Істамбул Башакшехір» має 66 очок, а його найближчий переслідувач «Трабзонспор» - 62. Цікаво, що в 32-му турі обидві команди програли: лідер - «Коньяспору» (3:4), трабзонці – «Денізліспору» (1:2).