Українець Гармаш став одним з найдорожчих гравців турецького чемпіонату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Гармаш – найдосвідченіший гравець сучасного «Динамо». За основу киян Денис почав грати ще у сезоні-2009/2010.

Динамівець офіційно перейшов в «Різерспор»

Півоборонець київського «Динамо» Денис Гармаш на правах оренди відправився в турецький «Різеспор».

За попередньою інформацією, українець гратиме за цей клуб до кінця поточного сезону. В мережі навіть з’явилося фото хавбека киян, який тримає футболку нового клубу.

В цій футболці 29-річний українець виступатиме до кінця сезону

Цікаво, що перейшовши в «Різеспор», Гармаш з цінником в 3,5 млн євро посів шосте місце в списку найдорожчих центральних півоборонців турецької Суперліги.

У поточному сезоні Гармаш за киян провів 20 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Рейтинг найдорожчих гравців турецької Суперліги

За інформацією турецьких ЗМІ, ініціатива придбання Гармаша належала особисто головному тренеру «Резіспора» Ісмаїлу Карталу, який попросив керівництво клубу підписати українського футболіста.