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    Українець Гармаш став одним з найдорожчих гравців турецького чемпіонату

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    <span>Денис Гармаш &ndash; найдосвідченіший гравець сучасного &laquo;Динамо&raquo;. За основу киян Денис почав грати ще у сезоні-2009/2010.</span> - Українець Гармаш став одним з найдорожчих гравців турецького чемпіонату
    Денис Гармаш – найдосвідченіший гравець сучасного «Динамо». За основу киян Денис почав грати ще у сезоні-2009/2010.

    Динамівець офіційно перейшов в «Різерспор»

    Півоборонець київського «Динамо» Денис Гармаш на правах оренди відправився в турецький «Різеспор».

    За попередньою інформацією, українець гратиме за цей клуб до кінця поточного сезону. В мережі навіть з’явилося фото хавбека киян, який тримає футболку нового клубу.

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    В цій футболці 29-річний українець виступатиме до кінця сезону

    Цікаво, що перейшовши в «Різеспор», Гармаш з цінником в 3,5 млн євро посів шосте місце в списку найдорожчих центральних півоборонців турецької Суперліги.

    У поточному сезоні Гармаш за киян провів 20 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

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    Рейтинг найдорожчих гравців турецької Суперліги

    За інформацією турецьких ЗМІ, ініціатива придбання Гармаша належала особисто головному тренеру «Резіспора» Ісмаїлу Карталу, який попросив керівництво клубу підписати українського футболіста.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Різеспор Денис Гармаш
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