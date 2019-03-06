«Динамо» – «Челсі» у 2015-му: як кияни отримали «титульного спонсора» на чотири роки вперед

У лондонському матчі в 2015-му динамівець Александр Драґовіч забив і в свої, і в чужі ворота World Soccer Talk

Команда Сергія Реброва тоді дала бій грізному суперникові

Завтра, 7 березня, о 22:00 за київським часом на лондоському стадіоні «Стемфорд Брідж» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/2019 місцевий «Челсі» прийматиме київське «Динамо».

Три з половиною роки тому, восени 2015-го, нинішні суперники зустрічалися між собою в рамках групового турніру Ліги чемпіонів. Команди грали у спареному третьому й четвертому турах і до цих поєдинків у ліпшому турнірному стані підходили кияни. Вони зіграли внічию вдома з «Порту» і переграли на виїзді тель-авівський «Маккабі», тоді як лондонці, перегравши ізраїльтян, португальцям на їх полі 1:2 програли.

Зі стартових хвилин зустрічі на НСК «Олімпійський» футболісти «Челсі» обрали приховано-оборонний варіант, пропонуючи суперникам іти вперед і звільняти зони. Кияни це розуміли, а тому розкривалися неохоче, однак навіть тих мінімальних щілин гостям вистачало для того, щоб проводити різкі й дуже небезпечні випади.

Власне, у такому ключі матч і минув. «Челсі» мав більше нагод забити, хоча справді стовідсоткових - вкрай мало. До таких можна віднести зокрема удар зі штрафного Вілліана метрів з 22-х, після якого м'яч влучив у поперечину. «Динамо» наприкінці першого тайму теж мало непогану нагоду, але постріл Віталія Буяльського, який пробив сходу після передачі Домаґоя Віди, з верхнього кута перевів на кутовий Асмір Беґовіч.

Загалом на результат 0:0 «Динамо» нехай і не без труднощів, але награло. Проте запам'яталася та гра не стільки футбольними моментами, скільки інцидентом на трибунах. На одному з бічних секторів сталася сутичка між ультрас киян і темношкірими вболівальниками у футболках «Челсі». У певних колах тему швидко роздмухали, надавши їй расистського забарвлення. Наслідком того скандалу стали слізні вибачення керівництва київського клубу, гра при порожніх трибунах «Олімпійського» з «Маккабі» і поява на грудях у киян за відсутності титульного спонсора надпису «No to rasism», який українці обіцяли носити два роки, але носять уже повних три.

2015-й. Динамо - Челсі. Бійка на трибунах

«Динамо» (Київ, Україна) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:0

«Динамо»: Шовковський (к) – Даніло Сілва, Хачеріді, Драґовіч, Віда – Рибалка – Ярмоленко, С. Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 83), Дерліс Ґонсалес – Артем Кравець (Жуніор Мораєш, 78). Тренер – Сергій Ребров

«Челсі»: Беґовіч – Зума, Кегілл, Террі (к), Аспілікета – Матіч, Рамірес – Вілліан, Фабреґас (Оскар, 75), Азар – Дієґо Коста. Тренер – Жозе Моурінью

Судді: Скоміна – Прапротнік, Вукан – Вінчіч, Жґанець (усі – Словенія)

Попередження: Буяльський (65) – Зума (67)

20 жовтня 2015-го. Київ. НСК «Олімпійський». 60 291 глядач

2015-й. Динамо - Челсі

Матч у Лондоні був не набагато видовищнішим, ніж у Києві. Попри те, що «Динамо» влаштовувала нічия, а «Челсі» мусив перемагати, лондонці діяли прагматично і не поспішали чинити агресію на володіння гостей. Проте тиск здійснювався і врешті кияни не встояли. Воротар Беґовіч віддав передачу низом на Бабу Рахмана (вже її треба було переривати), Рахман впевнено видав діагональ на Вілліана, а його зрізав у власні ворота австрійський центрбек «Динамо» Алексаднр Драґовiч.

Правда, саме Драґовічу незадовго до завершення матчу судилося рахунок зрівняти. Александр вразив ворота після того, як Беґовіч невдало зіграв на виході при подачі з кутового.

Справедливості заради варто сказати, що хоч «Динамо» й було близьким до нічиєї в тому матчі, на неї команда Сергія Реброва не заслуговувала. «Челсі» діяв гостріше і міг вирішувати долю поєдинку ще до помилки Беґовіча. Але кияни, не в останню чергу завдяки надійній грі Олександра Шовковського, трималися. Але не втрималися. На 83-й хвилині Вілліану вдалося те, що не вийшло в Києві - м'яч після його удару зі штрафного таки влетів у кут.

«Челсі» (Лондон, Англія) - «Динамо» (Київ, Україна) - 2:1

Голи: 1:0 - Драґовіч (34, автогол). 1:1 - Драґовіч (77). 2:1 - Вілліан (83)

«Челсі»: Беґовіч - Аспілікета, Террі (к), Зума, Баба Рахман – Матіч, Рамірес – Вілліан (Кегілл, 90+2), Фабреґас (Педро, 79), Оскар (Еден Азар, 79) – Дієґо Коста. Тренер - Жозе Моурінью

«Динамо»: Шовковський (к) – Віда, Хачеріді, Драґовіч, Антунеш – Рибалка – Ярмоленко, С. Сидорчук (Гармаш, 46), Буяльський, Дерліс Ґонсалес – Артем Кравець (Жуніор Мораєш, 56). Тренер – Сергій Ребров

Судді: Краловець (Чехія) - Слишко (Словаччина), Вільчек - Арделяну, Патак (усі - Чехія)

Попередження: Дерліс Ґонсалес (26), Антунеш (59), Буяльський (72), Драґовіч (90)

4 листопада. Лондон. «Стемфорд Брідж». 41 241 глядач

2015-й. Челсі - Динамо

Обидва заключних поєдинки групового турніру тоді. в 2015-му, і «Динамо», і «Челсі», виграли й відповідно разом вийшли в плей-оф.

Зауважимо, що в «Динамо» з учасників тих поєдинків до нинішнього часу затрималися півоборонці Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський і Денис Гармаш. У «Челсі» вийти на поле в майбутньому протистоянні з тодішніх героїв можуть Сесар Аспілікета, Вілліан, Еден Азар і Педро.