Ніякая Кассандра: колишній капітан «Динамо» жорстоко принизив клуб



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Микола Морозюк принизив Динамо правдою

Репутації команди київського «Динамо» завдано непоправної шкоди. Правдою, але з вуст неоднозначного персонажа

Колишній капітан команди київського «Динамо» Микола Морозюк дав інтерв’ю, в якому жорстко пройшовся по своїй alma mater, чим довів відсутність у себе серця. Динамівського. Проте нині можна сміливо прокоментувати це інтерв'ю словами Леся Подерв'янського: «Ніякая Кассандра вас по я...цях ногой не впи...дить влучно».

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Сеанс спалення мостів відбувся у рамках Youtube-шоу «Трендец».

Микола Морозюк зриває покрови у передачі Трендець Автор: Тренедец

Ось декілька тез із цього інтерв’ю:

Я не динамівський гравець, Я не підходжу для «Динамо». Лише при тренерстві Реброва я отримував кайф від футболу. «Динамо» - це спонтанщина. Я знаю цю команду зсередини. Я не хотів там грати. У мене навіть після виграшів були депресії. Просто не кожен може набратися сміливості і піти з тієї команди.

Потрібно дивитися правді в очі - ми були слабшими, ніж «Шахтар». «Шахтар» зараз №1, потім довго нікого, потім «Динамо». І як зараз кажуть, «Зоря». Так, симпатична команда, Скрипник, мені подобається, як вони грають. У них цікавіша і організованіша гра, видно малюнок гри.

Говорили, що мене сплавили. Та ніхто мене не сплавляв, у мене було три роки контракту. Скажу, чесно, я не хотів грати там. Такі депресняки були після виграних матчів. Як так у футбол можна грати? Футбол - це кайф, гра. В першу чергу, гра. Не будеш як робот хе##чити, «ось ти біжиш за спину, то, то, то, як попало, спонтанщина». Ні, це вже все, це минуле.

Ми спілкуємося з гравцями «Динамо», з Гармашем жодного товариського матчу не пропустили. Біда, 3:0 виграли у глухарів. Все, «Динамо» біжить, бл###. Куди біжить? Хто куди біжить? Ну, бл###, зіграйте з командою, яка вас розставить, куди ви будете бігти, бл###? Що бігти в сучасному футболі?»

Багато з чим можна погодитися, але, за іронією долі, ці слова належать одному з найнезграбніших футболістів команди київського «Динамо» за всю історію.

Микола Морозюк був у Києві старанним, але все ж анекдотичним персонажем, особливо на початку кар’єри. Вболівальники підтримували вихованця клубу та ласкаво звали його «Колінька», але здебільшого гравець запам’ятався фейлами.

Повернення Морозюка припало на важкі часи київського «Динамо» й це був дійсно період занепаду (який триває й досі) - футболіст на правах капітана клубу був одним з символів того процесу. Власне, його рівень визначає й його нинішнє місце роботи - другорядний турецький клуб «Різеспор».

Джерело: Главком СПОРТ