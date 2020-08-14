Українець Лень допоміг «Сакраменто» обіграти лідера конференції НБА



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Лень розпочинав сезон у стані «Атланти Хокс» Світлина - ua-football

«Лейкерс» без Ентоні Девіса зазнав поразки

У заключному поєдинку сезону для «Сакраменто Кінґс», клуб українського центрового Олексія Леня протистояв лідеру Західної конференції «Лос-Анджелес Лейкерс».

Двома триочковими від гравців «Лейкерс» стартував поєдинок (6:0). Через кілька хвилин перші очки у зустрічі набрав і Лень – оформив слем-данк. За підсумками 12-хвилинки «озерні» мали десять очок переваги (40:30), проте після перерви ситуація змінилася – влучні кидки з дистанції від Богдановича, Хілда та результативна гра із ефектними слем-данками Джабарі Паркера надали «Кінґс» перевагу – 66:56.

У другій половині зустрічі різниця у рахунку доходила до плюс 20 очок та більше. Як наслідок «Сакраменто» довели матч до перемоги – 136:122.

Лень відіграв 14 хвилин, набрав 3 очка (1/1 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/2 штрафних), зібрав 3 підбирання та зробив 1 блок-шот.

За підсумками сезону «Кінґз» посіли 12 місце у західній конференції НБА з 31 перемогою та 41 поразкою, не зумівши пробитися у плей-офф.

Додамо також, у цьому сезоні Лень відіграв 55 матчів, набирав 8,0 очка та робив 5,8 підбирання в середньому за 17,6 хвилини на майданчику.