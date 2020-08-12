ФІБА змінила формат єврокубку, в якому гратимуть українські клуби
Мала кількість команд стала причиною зміни формату Кубку Європи ФІБА
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) змінила формат Кубка Європи ФІБА на сезон 2020-21 років.
Зменшення кількості заявок посприяло тому, що старт турніру пройде без кваліфікаційного етапу.
Безпосередньо на участь в Кубку Європи ФІБА зареєструвалися 16 клубів серед яких два українські – «Київ-Баскет» і «Прометей», а також:
«Капфенберг» (Австрія), «Борисфен» (Білорусь), «Рильськи Спортист» (Болгарія), «Кьорменд», «Сольнок» (обидва - Угорщина), «Іроні» (Ізраїль), «Реджиана» (Італія), «Морнар Бар» (Чорногорія), «Ден Босх» (Нідерланди), «Острув Велькопольски» (Польща), «Сібіу», «Орадя» (обидва - Румунія), «Бешикташ» (Туреччина), «Парма» (Росія).
Ще 12 клубів з кваліфікації Ліги чемпіонів претендуватимуть на 11 місць в Кубку Європи ФІБА: «Белфіус Монс» (Бельгія), «Цмоки-Мінськ» (Білорусь), «Ботевград» (Болгарія), «Керавнос» (Кіпр), «Баккен Беарс» (Данія), «Лондон Лайонс» (Велика Британія), «Іракліс» (Греція), «Гронінген» (Нідерланди), «Анвіл» (Польща), «Спортинг» (Португалія), «Фрібург» (Швейцарія), «Дніпро» (Україна).
Зазначимо, що загалом у сезоні-2020/21 має виступити до 27 команд. Вони будуть розподілені на сім груп по три та чотири команди.
Джерело: Федерація баскетболу України