  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Члену Залу Слави НБА діагностували рак мозку

    • Розсилка
    Уестфал - десятий пік драфту 1972 року - Члену Залу Слави НБА діагностували рак мозку
    Уестфал - десятий пік драфту 1972 року
    Світлина - «Yahoo! Sports»

    Чемпіон НБА 1974 року Пол Уестфал захворів важкою хворобою

    У члена Залу Слави НБА 69-річного Пола Уестфала виявили рак мозку, повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

    Уестфал ставав чемпіоном НБА 1974 року в складі «Бостона», п'ятикратним учасником Матчу всіх зірок і чотириразовим членом символічних збірних НБА за підсумками сезону.  Також, Уестфал зарекомендував себе в якості тренера. Фахівець вивів «Фінікс» в фінальну серію плей-офф (1993) і двічі брав участь у Матчі всіх зірок (1993, 1995). Також тренував «Сіетл Суперсонікс» і «Сакраменто Кінгз».

    Середні показники Уестфала за кар'єру в якості гравця НБА склали - 15,6 очка, 1,9 підбирання, 4,4 передачі, 1,3 перехоплення. Кращим сезоном для нього виявився 1977-78 років, коли йому вдавалося набирати в середньому по 25,2 очка.

    Читайте також: Українець Лень провів черговий поєдинок в регулярному сезоні НБА.

    Джерело: Twitter Adrian Wojnarowski

    НБА рак «Сакраменто Кінґз» «Фінікс Санс»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ