Члену Залу Слави НБА діагностували рак мозку



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Уестфал - десятий пік драфту 1972 року Світлина - «Yahoo! Sports»

Чемпіон НБА 1974 року Пол Уестфал захворів важкою хворобою

У члена Залу Слави НБА 69-річного Пола Уестфала виявили рак мозку, повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Уестфал ставав чемпіоном НБА 1974 року в складі «Бостона», п'ятикратним учасником Матчу всіх зірок і чотириразовим членом символічних збірних НБА за підсумками сезону. Також, Уестфал зарекомендував себе в якості тренера. Фахівець вивів «Фінікс» в фінальну серію плей-офф (1993) і двічі брав участь у Матчі всіх зірок (1993, 1995). Також тренував «Сіетл Суперсонікс» і «Сакраменто Кінгз».

Середні показники Уестфала за кар'єру в якості гравця НБА склали - 15,6 очка, 1,9 підбирання, 4,4 передачі, 1,3 перехоплення. Кращим сезоном для нього виявився 1977-78 років, коли йому вдавалося набирати в середньому по 25,2 очка.

Джерело: Twitter Adrian Wojnarowski