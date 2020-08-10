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    Українець Лень вперше вийшов в стартовому складі «Кінгс» після відновлення НБА

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    Українець Лень вперше вийшов в стартовому складі «Кінгс» після відновлення НБА
    Світлина - Федерація баскетболу України

    Загальний доробок українського центрового склав 4 очка

    В рамках відновленого регулярного сезону НБА «Сакраменто Кінґс» центрового збірної України Олексія Леня змагалося із «Г'юстон Рокетс».

    Зустріч розпочалася із атаки українцем кільця клубу з Техасу, проте його спроба «напівгаком» не принесла плодів. Через кілька хвилин Лень отримав м'яч і обіграв під кошиком найрезультативнішого баскетболіста сезону Джеймса Хардена, принісши «Кінгс» два бали.

    У другій чверті українець не отримав ігрового часу, а його колектив поступався 56:61. В третій 12-хвилинці українцю вдалося ще одного разу вразити кільце опонентів.

    Загальний доробок українського центрового склав 4 очка (2/3 двоочкових), зробив 3 підбирання (1 у нападі) та 1 блок-шот та 2 фоли за 15 хвилин ігрового часу, а його клуб поступився 112:129.  

    Примітно, що рекорд кар'єри в НБА встановив захисник «Рокетс» Остін Ріверс. Американець набрав 41 пункт.

    Додамо, після цієї поразки «Сакраменто» втратив шанси на вихід у плей-офф – 29 виграшів при 41 поразці (13 місце на Заході).

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    баскетбол НБА Олексій Лень «Г’юстон Рокетс» «Сакраменто Кінґз»
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