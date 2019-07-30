Українець Мар’ян Швед забив за шотландський «Селтік» у Лізі чемпіонів (відео)



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Мар'ян Швед забив перший офіційний гол за «Селтік» ФК «Селтік»

«Кельти» перемогли команду іншого українця

Екс-гравець львівських «Карпат» Мар’ян Швед став одним із героїв матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Мар’ян вийшов на поле в складі шотландського «Селтіка», який грав проти естонського «Нимме Калью», на 70-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своєї команди (у першому таймі автоголом відзначився оборонець господарів Александр Кулинич).

На третій компенсованій арбітром хвилині Швед встановив остаточний підсумок зустрічі.

Додамо, що в складі «Нимме Калью» всі 90 хвилин на позиції правого оборонця провів інший екс-карпатівець Андрій Маркович.

У першому матчі на власному полі «Селтік» переміг естонців 5:0.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «кельти» зіграють з румунським ЧФР із Клужа.