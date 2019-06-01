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    На старті фіналу Ліги чемпіонів «Тоттнем» - «Ліверпуль» на поле вибігла гола жінка (фото)

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    Красива жінка незаміжня (с) - На старті фіналу Ліги чемпіонів «Тоттнем» - «Ліверпуль» на поле вибігла гола жінка (фото)
    Красива жінка незаміжня (с)
    Фото з соцмереж

    Найцікавіші події першого тайму відбулися на старті матчу

    У Мадриді на стадіоні «Ванда Метрополітано» триває фінальний матч футбольної Ліги чемпіонів між англійськими «Тоттнем Готспур» і «Ліверпулем».

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    Найемоційніші події першого тайму зустрічі відбувалися у стартові після виходу команд на поле миті. Перед початком матчу команди вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблого сьогодні іспанського футболіста Хосе Антоніо Рейєса.

    Уже на 26-й секунді словенський рефері Дамір Скоміна вказав на одинадцятиметрову позначку, а нападник мерсисайдців Могаммед Салах реалізувавши пенальті, вивів «Ліверпуль» вперед.

    А потім на полі трапилося ось це.

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    На старті фіналу Ліги чемпіонів «Тоттнем» - «Ліверпуль» на поле вибігла гола жінка (фото)
    На старті фіналу Ліги чемпіонів «Тоттнем» - «Ліверпуль» на поле вибігла гола жінка (фото)
    На старті фіналу Ліги чемпіонів «Тоттнем» - «Ліверпуль» на поле вибігла гола жінка (фото)
    Фото з соцмереж

    Гра швидко поновилася. Жіночку успішно вивели з поля. Зараз у мадриді триває другий тайм.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів жінка ФК Тоттнем Готспур Дамір Скоміна ФК Ліверпуль
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