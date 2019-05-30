Збірна України натужно обіграла клуб першої ліги під час спарингу в Харкові (відео)



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Збірну проти клубу першої ліги вивів з капітанською пов'язкою Євген Коноплянка ФФУ

Перемогу команді Андрія Шевченка приніс дубль Романа Яремчука

В Харкові на стадіоні «Металіст» національна збірна України обіграла в контрольному матчі переможця першої ліги СК «Дніпро-1» - 2:1.

Україна — СК «Дніпро-1» — 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Роман Яремчук (14). 2:0 – Роман Яремчук (57). 2:1 – Панасенко (82)

Україна: Білик (молодіжна збірна), Василь Кравець, Пластун, Прокопчук (молодіжна збірна), Петряк (Мілованов, 77 молодіжна збірна), Малиновський (Козак, 46, молодіжна збірна), Олександр Зінченко, Безус, Коноплянка (к), Мар’ян Швед, Роман Яремчук. Тренер – Андрій Шевченко

29 травня. Харків. ОСК «Металіст»

Основна мета спарингу — забезпечення змагального тонусу леґіонерів, які закінчили виступи у своїх чемпіонатах уже близько двох тижнів тому.

Гра розпочалася о 18:00, однак, незважаючи на вечірню пору, температура повітря не опускалася нижче 27-ми градусів. Духота помітно ускладнювала дії на полі. У першому таймі особливою активністю в організації атак національної команди виділялися Олександр Зінченко, Євген Коноплянка та Мар'ян Швед. В одному з епізодів після удару Шведа голкіпер дніпрян не зумів зафіксувати м'яч, і на добиванні чітко зіграв Роман Яремчук — 1:0.

До перерви кілька гострих атак вдалися й підопічним Дмитра Михайленка, і лише брак виконавської майстерності не дозволив їм записати на свій рахунок приємний для кар'єри гол у ворота головної команди країни, нехай навіть і в тренувальному матчі.

Другий тайм збірна розпочала із серії швидких атак, одна з яких вийшла показово чіткою та результативною. Точна гра в пас, класний асист від Мар'яна Шведа та удар з ходу від Романа Яремчука, який у такий спосіб оформив дубль — 2:0. У порівнянні з першим таймом ініціативу в організації атак перехопив Роман Безус, якому вправно допомагали на флангах Мар'ян Швед та Євген Коноплянка.

Футболісти СК «Дніпра-1» не припинили спроб знайти своє щастя в контратаках, і після розіграшу кутового точний удар у дев'ятку вдався Сергію Панасенку. Більшого збірники новоспеченому клубу Прем’єр-ліги зробити не дозволили, провівши кілька непоганих атак під кінець поєдинку. 2:1 у спарингу, в якому головним є не результат, а продовження підготовки національної команди до відбірних матчів Євро-2020. 7 червня українці у Львові приймуть сербів, 10-го – Люксембург.

Додамо, що Андрій Ярмоленко, який працює за індивідуальним планом відновлення, участі у матчі не брав.

Джерело: Федерація футболу України