Долю фіналу Ліги чемпіонів «Тоттнем» - «Ліверпуль» визначив неоднозначний пенальті (відео)

Рік тому київський фінал Ліги чемпіонів завершився для Мохамеда Салаха ранньою заміною через травму. Зараз він забив єдиний у зустрічсі м'яч UEFA.com

«Ліверпуль» вшосте в історії здобув найпрестижніший трофей європейського клубного футболу

«Ліверпуль» виграв футбольну Лігу чемпіонів-2018/2019. У фінальному матчі мерсисайдці перемогли земляків-англійців - лондонський «Тоттнем Готспур».

Фінал був особливим, адже вперше у 21-му сторіччі у вирішальну стадію Ліги чемпіонів пробилися суперники, які з 2000 року не були чемпіонами своєї країни жодного разу.

«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) - «Ліверпуль» (Англія) - 0:2

Голи: 0:1 - Салах (2, з пенальті). 0:2 - Оріґі (86)

«Тоттнем Готспур»: Льоріс (к) - Тріпп'єр, Айдервейрельд, Ян Вертонґен, Данні Роуз - Мусса Сіссоко (Ерік Даєр, 74), Гаррі Вінкс (Лукас Моура, 66) - Деле Аллі (Фернандо Льоренте, 82), Крістіан Еріксен, Сон Гин-Мін - Гаррі Кейн. Тренер - Мауріціо Пекеттіно

«Ліверпуль»: Аліссон Бекер - Александр-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Ендрю Робертсон - Джордан Гендерсон (к), Фабіньо, Вейналдум (Джеймс Мілнер, 62) - Салах, Фірміно (Оріґі, 58), Садіо Мане (Джо Ґомес, 90). Тренер - Юрґен Клопп

Судді: Скоміна - Прапротнік, Вукан (усі - Словенія)

1 червня. Мадрид. Стадіон «Ванда Метрополітано»

Поєдинок розпочався несподівано: уже на 26-й секунді Садіо Мане, отримавши м'яч на лівому куті карного майданчика, свідомо влучив у необачно виставлену в сторону Муссою Сіссоко руку. Рефері Дамір Скоміна вказав на позначку, а Мохамед Салах пробив пенальті бездоганно.

Цей м'яч з огляду на подальші події на полі був визначальним. «Шпори», звісно, робили спроби відігратися, але надто вже організованими виглядали оборонні побудови команди Юрґена Клоппа. Більше того, на контратаках мерсисайдці виглядали значно гострішими, ніж «Тоттнем» у позиційному наступі.

Дуже небезпечно по воротах Уґо Льоріса в першому таймі бив Трент Александр-Арнольд. У другій половині, ледь з'явившись на полі з лави запасних, міг забивати Джеймс Мілнер. Але в обох випадках ліверпульцям трохи бракувало влучності.

Найліпші нагоди «Тоттнема» трапилися на 80-й хвилині, коли двічі поспіль надійно після ударів Сон Гин-Міна і героя амстердамського півфіналу Лукаса Моури зіграв воротар Аліссон Бекер.

Розв'язка настала на 86-й хвилині, коли Дівок Оріґі підхопив м'яч після подачі кутового і спрямував його в кут - 2:0!

Врешті, «Ліверпуль» зіграв прагматичніше, ніж зазвичай, відстояв здобуту в самому дебюті перевагу і вшосте в історії виграв Кубок/Лігу чемпіонів. Попередні рази мерсисайджці тріумфували у 1977-му, 1978-му, 1981-му, 1984-му і 2005-му роках.

Іван Вербицький, «Главком»