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    «Шахтар» зіграє з «Монако» в плей-оф Ліги чемпіонів (всі пари)

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    «Шахтар» в раунді плей-оф зустрінеться з «Монако»
    Фото з відкритих джерел

    Визначилися учасники останнього перед груповим турніром етапу розіграшу єврокубку

    Донецькому «Шахтарю» та іншим щасливчикам, які пройшли третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, залишилося подолати один етап перед груповим турніром. Крім українського клубу, там також зіграє разом з «Шерифом» наш тренер Юрій Вернидуб, а також півзахисники угорського «Ференцвароша» Ігор Харатін і Олександр Зубков.

    Загалом залишилися шість пар команд – дві на шляху представників ліг, чотири – на шляху чемпіонів.

    Шлях представників ліг

    «Монако» (Франція) – «Шахтар» (Україна)

    «Бенфіка» (Португалія) – ПСВ (Нідерланди).

    Шлях чемпіонів

    «Зальцбург» (Австрія) – «Брондбю» (Данія)

    «Янг Бойз» (Швейцарія) – «Ференцварош» (Угорщина)

    «Мальме» (Швеція) – «Лудогорець» (Болгарія)

    «Шериф» (Молдова) – «Динамо» (Загреб, Хорватія)

    Матчі відбудуться 17/18-го та 24/25-го серпня 2021-го року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    «Шахтар» зіграє з «Монако» в плей-оф Ліги чемпіонів (всі пари)