Українська суддя пояснила, чому росіяни втратили «золото» в художній гімнастиці на Олімпіаді

Виноградова професіонально прокоментувала змагання, які викликали істерику у росіян

Суддя міжнародної категорії Лідія Виноградна прокоментувала роботу суддів під час фінального турніру з художньої гімнастики на Олімпійських іграх в Токіо.

7 серпня золоту медаль виграла ізраїльтянка Ліной Ашрам, яка впустила предмет під час свого виступу і все одно отримала високі оцінки. Друге місце зайняла росіянка Діна Аверіна, після чого в Росії в багатьох сталася істерика.

«Перевага Ліной Ашрам перед російськими гімнастками в труднощі тіла було просто величезною. Аверіна не змогла ліквідувати цю різницю навіть за рахунок більш чистого виконання і складної роботи з предметом, навіть незважаючи на помилку Ліной зі стрічкою», – сказала Виноградна, чиї слова на своїй сторінці в соцмережах опублікувала бронзовий призер Олімпіади-2016 Анна Різатдінова.

Виноградна вважає, що в порівнянні з попередніми Іграми, впала вартість втрати в балах, а все суддівство у фіналі вона вважає об'єктивним.

Діні Аверіній, яка лідирувала в змаганнях, поставили низьку оцінку за слабкий виступ у вправах зі стрічкою.

Росіяни не програвали в художній гімнастиці на олімпіадах з 1996 року. Тоді чемпіонкою Ігор стала українка Катерина Серебрянська.