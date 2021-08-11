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    Де Дзербі розповів, коли «Шахтар» стане топ-клубом

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    Донецькому клубу залишилося зробити один крок до групового турніру Ліги чемпіонів - Де Дзербі розповів, коли «Шахтар» стане топ-клубом
    Донецькому клубу залишилося зробити один крок до групового турніру Ліги чемпіонів
    Фото: ФК Шахтвр

    Головний тренер «гірників» не задоволений реалізацією моментів

    Донецький «Шахтар» здобув другу перемогу над бельгійським «Генком» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. В наступному колі команда Роберто Де Дзербі зустріметься з французьким «Монако».

    «У перших матчах сезону ми пропустили більше голів, ніж повинні були, і забили менше, ніж заслужили. Слід дивитися на ситуацію з ментальної точки зору. Це означає, що минулого сезону «Шахтар» не був чемпіоном. У «Шахтарі» грає багато молодих футболістів. Уже не грають Даріо Срна, Фернандіньо. Аби виступати на такому ж рівні, потрібно, щоб команда прогресувала. Ми намагаємось працювати над цим. Я вважаю, в команди великий потенціал. Якщо наполегливо працювати, ми можемо його дістати, – сказав після гри з «Генком» Де Дзербі. – Я зараз не хочу говорити про «Монако», адже наступний матч – із «Металістом 1925». Потім, потрібно знати і приймати характеристики та якості гравців суперника. У нас технічна команда, футболісти люблять володіння м'ячем. Що можна змінити, то це, звісно, ментальність. Для цього слід думати, що ніколи не досить того, що ми робимо. І коли ми це зробимо, станемо топклубом».

    Матчі з «Монако» «Шахтар проведе 17 і 24 серпня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    Де Дзербі розповів, коли «Шахтар» стане топ-клубом