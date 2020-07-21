Тести української зірки НБА на коронавірус залишалися позитивними 24 дні поспіль



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Олексій Лень буде плавно вливатися в форму Світлина - NBA.com

Олексій Лень нарешті здолав хворобу

Український центровий клубу Національної баскетбольної асоціації «Сакраменто Кінґз» Олексій Лень нарешті вийшов з карантину: днями він приєднався до команди в таборі НБА в Орландо, а вчора провів сеанс віддаленого спілкування з медіа. Лень розповів про те, як проходив процес карантину і як почувається зараз.

«22 червня я здав позитивний тест на коронавірус і в наступні 24 дні поспіль мої тести були позитивними, - каже Лень. - Всі ці три тижні я перебував на карантині. Нарешті в п'ятницю я здав два негативних тести поспіль і отримав змогу приїхати сюди. З тих пір я перебуваю в Орландо.

Почуваюся непогано, але потрібно дати тілу повернутися в форму. Головне, що мої легені і моє серце в порядку. Все добре.

Приблизно на другому тижні хвороби у мене з'явилися симптоми: я перестав відчувати запахи, втратив смак, було невелике затруднення в грудях. Не можна сказати, що мені було страшно, але симптоми хвороби у мене однозначно були присутні.

Чудово повернутися в команду, бути поруч з командою. Так, я не працюю з ними повноцінно, але перебуваю поруч. Взагалі, якщо чесно, ще прекрасніше почуття – нарешті покинути готельний номер».

За словами Леня, він дуже хоче повернутися на паркет до першого ж матчу після рестарту сезону, але не хоче ризикувати своїм здоров'ям.

«Потрібно повернутися на майданчик готовим на 100%, - говорить Олексій. - Не хочеться поспішати, наражатися на ризик травми. Я не тренувався майже місяць – поспішати не варто. Найперше хочеться повернути собі вибухову здатність і впевненість при різкій зміні напрямків.

Думаю, це найтриваліший період без баскетболу за всю мою кар'єру. У мене не було змоги повноцінно тренуватися. Так, якісь речі робити виходило, але доступу до залу у мене не було. Через кілька днів ми плануємо провести кидкове тренування – важливо побачити, як поведеться тіло.

Дуже сподіваюся бути в строю до першої гри відновленого сезону, але медичний штаб каже мені не поспішати. Важливо відчути комфорт на майданчику в простих речах – у стрибках, у моментах, пов'язаних з вибуховою силою. Тому рухаємося день від дня, перевіряючи відчуття».

Відзначивши важливість травмованого Марвіна Беґлі для команди, Лень акцентував увагу на позитивному впливі командної атмосфери в «Кіґз» на його особисту гру.

«Так, я добре влився в «Сакраменто» перед зупинкою сезону, але варто віддати належне партнерам: у команді була прекрасна атмосфера, всі грали з величезною самовіддачею. У команді сформувалася якісна культура, тому, потрапивши всередину, я швидко встав на потрібні рейки. Схожий підхід у хорошому сенсі заразний. Зараз потрібно повернутися в форму і постаратися увійти в сезон з тією ж енергією», - резюмував Олексій.