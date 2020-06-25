Український гравець НБА заразився коронавірусом



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Олексій Лень відразу самоізолювався, як тільки дізнався про свою хворобу

Разом з Ленем заразилися також його одноклубники Бадді Хілд і Джабарі Паркер

Центровий «Сакраменто Кінгз» українець Олексій Лень заразився коронавірусом. Про це повідомляє американський спортивний журналіст Шамс Чаранія.

«Вчора я проходив тестування в Сакраменто і отримав позитивний результат. Я хочу подякувати «Сакраменто» і НБА за їх велику роботу, яка дозволила мені відразу дізнатися про зараження. Я відразу ж самоізолювався. З нетерпінням чекаю, коли це закінчиться і я приєднаюся до своїх друзів по команді для нашого шляху в плей-офф», - заявив Олексій Лень.

Разом з Ленем заразилися також його одноклубники Бадді Хілд і Джабарі Паркер.

У нинішньому сезоні Лень провів 49 матчів, набираючи в середньому 8 очок за гру, роблячи 1 передачу і 6 підбирань.

12 березня НБА офіційно призупинила проведення сезону-2019/2020. Асоціація планує відновити сезон 30 липня в парку розваг «Діснейуорлд» в Орландо.