Український гравець НБА заразився коронавірусом
Разом з Ленем заразилися також його одноклубники Бадді Хілд і Джабарі Паркер
Центровий «Сакраменто Кінгз» українець Олексій Лень заразився коронавірусом. Про це повідомляє американський спортивний журналіст Шамс Чаранія.
«Вчора я проходив тестування в Сакраменто і отримав позитивний результат. Я хочу подякувати «Сакраменто» і НБА за їх велику роботу, яка дозволила мені відразу дізнатися про зараження. Я відразу ж самоізолювався. З нетерпінням чекаю, коли це закінчиться і я приєднаюся до своїх друзів по команді для нашого шляху в плей-офф», - заявив Олексій Лень.
Разом з Ленем заразилися також його одноклубники Бадді Хілд і Джабарі Паркер.
У нинішньому сезоні Лень провів 49 матчів, набираючи в середньому 8 очок за гру, роблячи 1 передачу і 6 підбирань.
12 березня НБА офіційно призупинила проведення сезону-2019/2020. Асоціація планує відновити сезон 30 липня в парку розваг «Діснейуорлд» в Орландо.