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    Українець Яремчук вивів свій клуб на київське «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)

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    Роман Яремчук поступово знаходить порозуміння з новим тренером - Українець Яремчук вивів свій клуб на київське «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)
    Роман Яремчук поступово знаходить порозуміння з новим тренером
    Світлина - UA-Футбол

    Бельгійський «Ґент» переміг у матчі з австрійським «Рапідом»

    Суперником київського «Динамо» за право грати в груповому турнірі Ліги чемпіонів на стадії плей-оф кваліфікації буде бельгійський «Ґент».

    Команда Віма Де Декера у зустрічі третього кваліфікаційного раунду перемогла 2:0 австрійський «Рапід» з Відня – 2:1.

    Рахунок у матчі на 36-й хвилині відкрив німецький легіонер «Ґента» Ніклас Дорш.

    А другий м’яч ударом з одинадцятиметрової позначки провів український нападник бельгійців Роман Яремчук. Цікаво, що напередодні бельгійська преса розповідала, що Роман не може знайти порозуміння з новим тренером і вимагає, щоб його відпустили в інший клуб. Проте сьогодні Яремчук відіграв 88 хвилин і вніс вагомий вклад у перемогу команди.

    Були у заявці «Ґента» ще два українських футболісти. Та якщо оборонець Ігор Пластун на поле так і не вийшов, то Роман Безус з’явився на 61-й хвилині замість грузина Георгія Чакветадзе і відіграв заключну третину поєдинку.

    Один м’яч «Рапід» зусиллями Юсуфа Деміра відіграв на третій компенсованій хвилині.

    Матчі між «Динамо» і «Ґентом» відбудуться 22 і 29 вересня. Як відомо, кияни трохи раніше перемогли удома нідерландський АЗ.

    Ще в одному матчі вівторка місце в плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів забезпечив собі грецький ПАОК з Салоніків. Греки трохи несподівано перемогли вдома 2:1 португальську «Бенфіку». М’ячі у складі переможців забили Дімітріс Яннуліс і Андрія Живковіч, а у суперників гол престижу на четвертій компенсованій хвилині провів Рафа Сілва.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Роман Безус Роман Яремчук ФК «Ґент» ФК Бенфіка Рафа Сілва Ігор Пластун ФК ПАОК (Салоніки) Андрія Живковіч ФК «Рапід» (Відень) Ніклас Дорш Георгій Чакветадзе Дімітріс Яннуліс Вім Де Декер Юсуф Демір
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