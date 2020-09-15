Українець Яремчук вивів свій клуб на київське «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)



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Роман Яремчук поступово знаходить порозуміння з новим тренером Світлина - UA-Футбол

Бельгійський «Ґент» переміг у матчі з австрійським «Рапідом»

Суперником київського «Динамо» за право грати в груповому турнірі Ліги чемпіонів на стадії плей-оф кваліфікації буде бельгійський «Ґент».

Команда Віма Де Декера у зустрічі третього кваліфікаційного раунду перемогла 2:0 австрійський «Рапід» з Відня – 2:1.

Рахунок у матчі на 36-й хвилині відкрив німецький легіонер «Ґента» Ніклас Дорш.

А другий м’яч ударом з одинадцятиметрової позначки провів український нападник бельгійців Роман Яремчук. Цікаво, що напередодні бельгійська преса розповідала, що Роман не може знайти порозуміння з новим тренером і вимагає, щоб його відпустили в інший клуб. Проте сьогодні Яремчук відіграв 88 хвилин і вніс вагомий вклад у перемогу команди.

Були у заявці «Ґента» ще два українських футболісти. Та якщо оборонець Ігор Пластун на поле так і не вийшов, то Роман Безус з’явився на 61-й хвилині замість грузина Георгія Чакветадзе і відіграв заключну третину поєдинку.

Один м’яч «Рапід» зусиллями Юсуфа Деміра відіграв на третій компенсованій хвилині.

Матчі між «Динамо» і «Ґентом» відбудуться 22 і 29 вересня. Як відомо, кияни трохи раніше перемогли удома нідерландський АЗ.

Ще в одному матчі вівторка місце в плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів забезпечив собі грецький ПАОК з Салоніків. Греки трохи несподівано перемогли вдома 2:1 португальську «Бенфіку». М’ячі у складі переможців забили Дімітріс Яннуліс і Андрія Живковіч, а у суперників гол престижу на четвертій компенсованій хвилині провів Рафа Сілва.