Київське «Динамо» перемогло АЗ і вийшло у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)



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Томаш Кендзьора і динамівці пройшли першого суперника в Лізі чемпіонів Світлина - UEFA.com

Перемогу киянам приніс гол люксембурзького легіонера Жерсона Родріґеса

Київське «Динамо» здобуло мінімальну перемогу в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На НСК «Олімпійський» в українській столиці «біло-сині» здолали з мінімальним рахунком нідерландський АЗ.

«Динамо» (Київ, Україна) – АЗ (Алкмар, Нідерланди) – 2:0

Голи: 1:0 – Жерсон Родріґес (49). 2:0 – Шапаренко (87)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв – Буяльський (Олександр Андрієвський, 79), Сергій Сидорчук (к), Шапаренко (Леднєв, 90+1) – Жерсон Родріґес, Супряга (Вербіч, 74), Карлос Де Пена. Тренер – Мірча Луческу

АЗ: Бізот – Йонас Свенссон, Рон Влар (Суґавара, 79), Копмейнерс (к), Вайндал – Йорді Класі, Де Віт, Мідтсьо (Дройф, 66) – Стенґс, Боаду, Альберт Ґудмундссон (Ідріссі, 58). Тренер – Арне Слот

Судді: Орел Ґрінфелд - Рой Гассан, Ідан Ярконі (всі - Ізраїль)

Попередження: Буяльський (15), Жерсон Родріґес (19), Кендзьора (85) - Стенґс (33), Йорді Класі (83), Ідріссі (85)

15 вересня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

Команда київського «Динамо» терпеливо відбивалася весь перший тайм, але на початку другого дочекалася помилки оборони АЗ. Віталій Буяльський віддав на Родріґеша, а Жерсон забив – 1:0.

Відкривши рахунок, кияни уже повністю контролювали хід гри і незадовго до фінального свистка забили вдруге. Томаш Кендзьора навісив справа, а Микола Шапаренко після помилки воротаря суперників на виході забив головою вдруге – 2:0.

В фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зустрінеться з переможцями пари «Ґент» (Бельгія) – «Рапід» (Відень, Австрія), які грають свій матч у ці хвилини.