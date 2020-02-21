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    Уболівальників «Бенфіки» відлупцювали у Харкові – поліція ловила гав

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    Поліція не вгледіла - Уболівальників «Бенфіки» відлупцювали у Харкові – поліція ловила гав
    Поліція не вгледіла

    Поліція беспорадна на малій батьківщині Арсена Авакова

    Після матчу у Харкові між «Шахтарем» і «Бенфікою» на вболівальників гостей напали невідомі.

    Прикрий інцидент трапився ввечорі 20 лютого після закінчення матчу, коли португальські уболівальники залишали ОСК "Металіст", повідомляє португальська A Bola. Напад стався в районі 22:20.

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    За інформацією португальського видання, напад став можливим через бездіяльність харківської поліції.

    Після інциденту один прихильник лісабонців - 30-річний громдянин Португалії - змушений був пройти медичне обстеження.

    Вже після того, як інформація про напад з’явилась в українських ЗМІ, прес-служба Нацполіція відрегувала релізом на своєму сайті.

    «Слідчим інформація про подію була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Для з’ясування всіх обставин події до лікарні виїжджала слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. Під час спілкування з поліцейськими чоловік зазначив, що ні до кого немає претензій та просить зупинити перевірку з даного приводу», - говориться в повідомленні.

    Інформація про подію надійшла до поліції від медиків 20 лютого близько 23:15, інформує прес-служба Нацоліції. Тобто поліція дізналась про напад на іноземця майже через годину після самого інциденту. Звісно, нападників вже не було й близько, а постраждалий вирішив не зв’язуватись з «копами».

    Харків Національна поліція України НОВИНИ ФУТБОЛУ кримінал Арсен Аваков ФК Бенфіка
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