Уболівальників «Бенфіки» відлупцювали у Харкові – поліція ловила гав

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Після матчу у Харкові між «Шахтарем» і «Бенфікою» на вболівальників гостей напали невідомі.

Прикрий інцидент трапився ввечорі 20 лютого після закінчення матчу, коли португальські уболівальники залишали ОСК "Металіст", повідомляє португальська A Bola. Напад стався в районі 22:20.

За інформацією португальського видання, напад став можливим через бездіяльність харківської поліції.

Після інциденту один прихильник лісабонців - 30-річний громдянин Португалії - змушений був пройти медичне обстеження.

Вже після того, як інформація про напад з’явилась в українських ЗМІ, прес-служба Нацполіція відрегувала релізом на своєму сайті.

«Слідчим інформація про подію була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Для з’ясування всіх обставин події до лікарні виїжджала слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. Під час спілкування з поліцейськими чоловік зазначив, що ні до кого немає претензій та просить зупинити перевірку з даного приводу», - говориться в повідомленні.

Інформація про подію надійшла до поліції від медиків 20 лютого близько 23:15, інформує прес-служба Нацоліції. Тобто поліція дізналась про напад на іноземця майже через годину після самого інциденту. Звісно, нападників вже не було й близько, а постраждалий вирішив не зв’язуватись з «копами».