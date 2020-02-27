Український футболіст відзначився диво-пасом у Лізі Європи (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Безус - одна з ключових постатей на полі в матчі проти римлян UA-Футбол

Роман Безус наразі одна з найпомітніших постатей у матчі «Ґент» - «Рома»

У ці хвилини в бельгійському Ґенті відбувається матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між однойменним місцевим клубом й італійською «Ромою». Бельгійці намагаються відігратися після виїзної поразки 0:1.

«Ґент» першим відкрив рахунок після того, як український хавбек Роман Безус дивовижним пасом вивів на ворота Джонатана Девіда. Нападник з близької відстані не промахнувся. На 25-й хвилині «Ґент» повів.

Через три хвилини Безус за удар по ногах екс-футболіста донецького «Шахтаря» Генріха Мхітаряна отримав попередження, а ще через хвилину Мхітарян видав гольову передачу на Джастіна Клюйверта.

Наразі після першого тайму рахунок залишається рівним. У складі «Ґента» перших 45 хвилин окрім Безуса провів український центральний оборонець Ігор Пластун.