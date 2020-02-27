  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український футболіст відзначився диво-пасом у Лізі Європи (відео)

    • Розсилка
    Роман Безус - одна з ключових постатей на полі в матчі проти римлян - Український футболіст відзначився диво-пасом у Лізі Європи (відео)
    Роман Безус - одна з ключових постатей на полі в матчі проти римлян
    UA-Футбол

    Роман Безус наразі одна з найпомітніших постатей у матчі «Ґент» - «Рома»

    У ці хвилини в бельгійському Ґенті відбувається матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між однойменним місцевим клубом й італійською «Ромою». Бельгійці намагаються відігратися після виїзної поразки 0:1.

    «Ґент» першим відкрив рахунок після того, як український хавбек Роман Безус дивовижним пасом вивів на ворота Джонатана Девіда. Нападник з близької відстані не промахнувся. На 25-й хвилині «Ґент» повів.

    Через три хвилини Безус за удар по ногах екс-футболіста донецького «Шахтаря» Генріха Мхітаряна отримав попередження, а ще через хвилину Мхітарян видав гольову передачу на Джастіна Клюйверта.

    Наразі після першого тайму рахунок залишається рівним. У складі «Ґента» перших 45 хвилин окрім Безуса провів український центральний оборонець Ігор Пластун.

     Читайте також: Син «Карпатського Марадони» здійснює «камбек тижня» у Лізі Європи і решта матчів (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Рома Роман Безус ФК «Ґент» Генріх Мхітарян Ігор Пластун Джонатан Девід Джастін Клюйверт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ