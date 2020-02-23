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    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)

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    <p><span>&nbsp;Іван Петряк - герой туру в Чемпіонаті Угорщини</span></p> - Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)

     Іван Петряк - герой туру в Чемпіонаті Угорщини

    Найкращим українським футболістом суботи став Іван Петряк

    Скандальний український легіонер, що грає в чемпіонаті Угорщини за команду віце-чемпіона цієї країни «Фегервар», встановив унікальне досягнення.

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    У суботу, 22 лютого,  Іван Петряк забив три гола всього за 12 хвилин. Співавтором рекорду став «Залаєгерсеґ», а матч завершився з рахунком 4:1.

    За рахунку 1:0, коли суперник опинився у чисельній меншості, Петряк відзначився на 49-й, 57-й і 61-й хвилинах.

    Для Петряка хет-трик став першим у професійній кар'єрі. Після гри Іван забрав собі м’яч на пам’ять.

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    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)
    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)
    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)
    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)
    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)
    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)
    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)
    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)
    Українець зробив хет-трик в Угорщині за 12 хвилин (відео)

    «У цьому матчі у нас майже все вийшло. Ми намагалися чинити тиск на нашого противника і це давало результат. Це був фантастичний вечір. Дуже радий, що зробив хет-трик. Раніше мені в професійній кар'єрі не вдавалося цього зробити. Здорово, що наші фани святкували разом з нами», - сказав Петряк.

    Петряк перейшов в «Фегервар» в 2019-му році. У нинішньому сезоні Петряк забив 5 голів в 22-х матчах чемпіонату Угорщини. Нині «Фегервар» у чемпіонаті йде на другом місці, а лідирує колишній клуб Петряка - «Ференцварош».

    Відео: дивіться ефектний гол Івана Петряка:



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