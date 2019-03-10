Наші в Угорщині: Петряк вистрілив дублем передач (відео)



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Петряк святкує гол партнера nemzetisport.hu

У 5 матчах туру з 6 був присутній український слід

«МТК» - «Ференцварош»

У 24-му турі чемпіонату Угорщини «Ференцварош» Сергія Реброва впевнено розправився з середняком чемпіонату «МТК» (3:1). Іван Петряк записав до свого активу дві результативні передачі.

Українець допоміг забити Роланду Варзі та Давіду Ланцафаме.

Петряк провів на полі 71 хвилину, а Ігор Харатін зіграв 80 хвилин. У складі «МТК» повний матч провели Артем Кичак і Євген Селін.

«Дебрецен» - «Мезйокйовешд»

За гостей у стартовому складі вийшов українець Михайло Месхі. Півзахисник провів на полі весь матч, але не відзначився результативними діями та не допоміг своїй команді здобути принаймні очко (0:1). В пасиві Месхі жовта картка. Ще один українець Шандор Вайда вийшов на заміну в перерві.

«Мезйокйовешд» займає шосту сходинку ліги.

«Діошдьйор» - «Академія Пушкаша»

За команду господарів від свистка до свистка зіграв Сергій Шестаков. Українець не забивав і не віддавав результативних передач, однак його команда зуміла вирвати перемогу в меншості (1:0).

«Діошдьйор» обіймає 10 рядок чемпіонату, маючи два очки відриву від зони вильоту.

«Кішварда» - «Гонвед»

У цьому матчі взяли участь аж чотири українці. Антон Кравченко та Роман Карасюк провели повну гру, а Павла Лук’янчука в перерві замінив його співвітчизник Богдан Мельник. Утім, українці не посприяли перемозі своїй команді. Зустріч завершилася внічию (1:1).

«Кішварда» перебуває на передостанньому місці турніру, відстаючи на два пункти від «Діошдьйора» Сергія Шестакова.

«Галадаш» - «Уйпешт»

У найрезультативнішому матчі 28-го туру (3:2) зіграв Юрій Габовда. Українець вийшов у старті та зіграв без замін, однак залишив поле без результативних дій. Зауважимо, що Голодюк, який у минулому турі відзначився голом, не грав через травму.

«Галадаш» розташовується на останній, 12-й сходинці турнірної таблиці угорської ліги, практично втративши шанси на збереження прописки.