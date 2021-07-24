Українець зупинився за крок від олімпійської медалі

Павло Користильов ішов другим, проте у вирішальний момент схибив

Український стрілець Павло Коростильов став четвертим у стрільбі з пістолета з відстані 10 метрів. У фінал він пройшов з четвертим результатом, але серед найсильніших покращив результат. Певний час ішов другим, проте у вирішальний момент не зумів впоратися з нервами і опустився на четверте місце. Прикро, втім, у Павла ще буде шанс надолужити згаяне в інших дисциплінах.

А «золото» виграв іранець Джавад Фаруді.

Трохи раніше українські гімнасти завершили виступ у кваліфікації. Результати після 1-ї зміни: Китай – 262.061, команда без прапора – 261.945, Україна – 247.492.

Припинили боротьбу на Іграх боксер Микола Буценко, тенісистка Даяна Ястремська і фехтувальниця Олена Кривицька.

Серед позитивних новин відзначимо вихід до півфіналу дзюдоїстки Дарини Білодід. Ще один представник виду, Тарас Лесюк, поступився в чвертьфіналі, але побореться за бронзу.