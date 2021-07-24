Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях

В Японії відкрилися 32-ї Ігри, на яких будуть змагатися представники 206 країн

Олімпіаду в Токіо відкрили. Видовище було не з найкращих в історії, проте подивитися було на що. Церемонія відкриття тривала понад чотири години. Значну частину урочистостей зайняв вихід учасників Олімпіади – усього на арену вийшли 206 збірних.

Після урочистостей на стадіон почали виходити збірні. У тому числі Україна, прапор якої несли Богдан Нікішин та Олена Костевич.

Детальніше: Відкриття Олімпіади в Токіо. Онлайн-трансляція.



