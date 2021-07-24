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    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях

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    Вперше в історії вогонь Олімпіади запалила тенісистка - Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Вперше в історії вогонь Олімпіади запалила тенісистка
    Фото з відкритих джерел

    В Японії відкрилися 32-ї Ігри, на яких будуть змагатися представники 206 країн

    Олімпіаду в Токіо відкрили. Видовище було не з найкращих в історії, проте подивитися було на що. Церемонія відкриття тривала понад чотири години. Значну частину урочистостей зайняв вихід учасників Олімпіади – усього на арену вийшли 206 збірних.

    Після урочистостей на стадіон почали виходити збірні. У тому числі Україна, прапор якої несли Богдан Нікішин та Олена Костевич.

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    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях
    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях

    Детальніше: Відкриття Олімпіади в Токіо. Онлайн-трансляція.

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    Теги: Олімпіада
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    Відкриття Олімпіади в Токіо у фотографіях