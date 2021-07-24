Боксер Буценко і фехтувальниця Кривицька вилетіли з Олімпіади в перших раундах

Миколі Буценко не вистачило сил на весь поєдинок

Для двох українських спортсменів Ігри в Токіо вже завершені

На Олімпіаді в Токіо збірна України зазнала перших втрат. Припинив боротьбу капітан українських боксерів Микола Буценко.

30-річний спортсмен, який виступав у категорії 53-57 кг, поступився в 1/16 фіналу Кайседо Пачідо з Еквадору.

Микола програв перший раунд, виграв другий, а на третій йому не вистачило сил – 2:3.

Уранці також припинила боротьбу й фехтувальниця Олена Кривицька. У першому раунді вона зустрічалася з полячкою Ренатою Кнапік-Міаззі і поступилася з рахунком 8:15. Це була третя Олімпіада для 34-річної Олени.

Вилетіла на старті турніру й тенісистка Даяна Ястремська, яка в трьох сетах поступилася суперниці з Канади Лейлі Фернандес.

Серед позитивних новин відзначимо вихід до півфіналу дзюдоїстки Дарини Білодід. Ще один представник виду, Артем Лесюк, поступився в чвертьфіналі, але побореться за бронзу.