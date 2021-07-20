Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці

Українська збірна підійшла до змагань не в найсильнішому складі. Ілюстративне фото

Перед стартом Ігор у Японії збірна країни втратила кількох претендентів на нагороди

Багатостраждальна Олімпіада в Токіо, яка через пандемію коронавірусу на рік затягнула зі стартом змагань, в очікуванні відкриття. І хоч Ігри відбудуться без глядачів та в умовах надзвичайного стану, але всім кортить побачити, у яких видах спорту наша країна ще є конкурентоспроможною.

Українська збірна підійшла до змагань не в найсильнішому складі. Про важкоатлетів Дмитра Чумака і Анастасію Лисенко, гімнаста Олега Верняєва, борчиню Аліну Грушину, тенісистку Марту Костюк, стрибуна у висоту Богдана Бондаренка говорити вже зайве. В Олімпіаді вони участь не братимуть, тому прогнози на їхні звитяги залишилися в минулому. Скільки медалей наворожили Україні за два місяці до Ігор дивіться тут.

Miraitowa є офіційним талісманом літніх Олімпійських ігор 2020 року, а Someity є офіційним талісманом літніх Паралімпійських ігор 2020 року. Назви талісманів означають «майбутнє» та «вічність».

Як виявилося, перерахованим списком олімпійців негаразди нашої збірної не залишилися. За кілька днів до вильоту в Токіо кореспондент «Главкома» зустрів на олімпійській базі борця-класика Жана Беленюка. Срібний призер минулої Олімпіади йшов коридором, а його праве плече було зафіксовано в лангеті. На запитання що трапилося, Жан прискорив кроки і на ходу кинув, що пошкодив м’яз на тренуванні. Але, за його словами, нічого страшного – підготовку він незабаром продовжить.

Як відіб’ється на стартах вимушений відпочинок – згодом побачимо. Добре, що в греко-римлян ліцензії не іменні і Жана в будь-який момент може замінити чемпіон Європи Семен Новиков.

Посипати голову попелом, втім, зарано. В Токіо хоч і виступатиме рекордно низька кількість наших спортсменів, вболівати є за кого. Тим більше, що на Іграх завжди вистачало сенсацій, а в умовах пандемії їх кількість може збільшитися в рази.

«Всі ми розуміємо, наскільки зараз непрості часи. Олімпіада проходитиме в зовсім іншому форматі, – розповів «Главкому» президент НОК Сергій Бубка. – Безпека понад усе. Але ці Ігри дуже важливі для світового суспільства. Вони дадуть можливість людям повірити в свої сили. Від мене ви ніколи не почуєте прогнозів на медалі. Скажу одне: я завжди очікую від кожного олімпійця найкращого результату. Олімпіада – це унікальне змагання. Тут зібрані всі найкращі спортсмени. А переможе той, хто буде краще готовий в тому числі психологічно. У нас в команді є спеціалісти, які допомагають зняти надмірне психологічне навантаження. І я за необхідності допоможу».

Медальний доробок України на Олімпіадах

1996 рік – 23 медалі ( 9 золотих – 2 срібних – 12 бронзових) – 9 місце в медальному заліку

2000 рік – 23 медалі (3-10-10), 21 місце

2004 рік – 22 медалі (8-5-9), 12 місце

2008 рік – 22 медалі (7-4-11), 11 місце

2012 рік – 20 медалей (6-4-10), 14 місце

2016 рік – 11 медалей (2-5-4), 31 місце

За перші медалі українці поборються вже на старті Ігор. 24 липня на килим вийде дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід. Сподіватимемося. Вона дасть потужний поштовх для інших.

Повний розклад змагань Олімпіади в Токіо: фінали і медалі

Спробуємо проаналізувати, у яких видах у нас найбільші шанси на здобуття медалей і хто на них претендує.

Бокс

Олександр Хижняк, Ярослав Харциз, Цотне Рогава, Микола Буценко, Ганна Лисенко

Найбільші сподівання в нас на Олександра Хажняка. Примітно, що під час проводів боксерів у Токіо він єдиний, хто не спілкувався з пресою. Попросив у «Главкома» вибачення і пообіцяв детально все розповісти вже по поверненню з Японії.

Олександр Хижняк – головний претендент на «золото» Олімпіади

Решта підійшли в повній бойовій готовності. Ярославу Харцизу за кілька днів треба було ще зігнати кілька кілограмів зайвої ваги, а Цотне Рогава і Ганна Лисенко навіть звикли до іншого часового поясу. Боксери вже в Києві вставали о пів на шосту ранку і виходили на тренування.

«Всіх суперників я добре знаю, – розповів триразовий чемпіон світу з тайського боксу Цотне Рогава. – Сплю нормально, жахи не турбують. Живемо за японським часом, тож проблем з адаптацією не буде».

Склад боксерів значно слабший за той, що був у Лондоні, де билися Олександр Усик і Василь Ломаченко. Втім, без нагороди не будемо.

«Загадувати не буду. Про плани на медалі треба запитувати в Мінмолодьспорті. А ми сподіваємося. Розраховуємо на медаль. Хотілося б, звичайно, щоб вона була золотою», – розповів головний тренер збірної Леонід Лоїковський.

Бадмінтон

Артем Почтарьов, Марія Улітіна

Вільна боротьба

Василь Михайлов, Олександр Хоцянівський

Обидва борці є реальними претендентами на нагороди. Василь був бронзовим призером чемпіонату Європи. Олександр піднімався на третю сходинку чемпіонату світу. У таких видах спорту багато що залежить від жеребкування.

«Усіх суперників знаю давно, – розповів «Главкому» Олександр Хоцянівський. – Досвіду в мене вистачає, тож треба правильно розподілити сили і емоції. Як воно буде, загадувати не беруся. Але всі ми їдемо за перемогами».

Олександр налаштований завершити спортивну кар’єру перемогою на Іграх.

Жіноча боротьба

Оксана Лівач, Тетяна Кіт, Ірина Коляденко, Алла Черкасова, Алла Белінська

Алла Черкасова є чемпіонкою світу

Усі дівчата – чемпіонки Європи, а Коляденко і Белінська виграли континентальну першість вже цього року. Черкасова є також чемпіонкою світу. Борчині зібрали найтитулованіший склад, навіть потри те, що перед Іграми зазнала травми Аліна Грушина-Якобія.

Греко-римська боротьба

Жан Беленюк, Ленур Терімов, Парвіз Насібов

«Підготовка йде за планом, – каже в розмові з нашим оглядачем Жан Беленюк. – Від мене багато очікують, чекають медаль, причому «золоту». Це створює певний психологічний тиск. Проте я звик до цього. Від мене завжди вимагають лише перемоги. Тож дискомфорту не відчуваю. В нашому виді дуже важливий психологічне налаштування. Гадаю, воно в мене в нормі».

Важка атлетика

Ірина Деха, Каміла Конотоп

З трьох українських ліцензій залишилося дві. Дмитра Чумака звинуватили в спробі підкупу допінг-офіцера, а Анастасію Лисенко замінили юна Каміла Конотоп. 20-річна харків’янка цього року здобула перемогу на чемпіонаті Європи.

Для Ірини Дехи Олімпіада буде другою. В Ріо вона посіла п’яте місце. На чемпіонаті Європи в Москві виграла змагання з результатом 250 кг. Це на 10 кг менше її особистого рекорду.

Календар змагань

Велосипедний спорт, маунтінбайк

Яна Беломоїна

Перед Іграми в Токіо Яну турбувало пошкодження. Все минулося. Після відновлення вона встигла виграти чемпіонат України, а раніше неодноразово піднімалася на п’єдестал на чемпіонатах світу та Європи.

Велосипедний спорт, трек

Олена Старікова, Любов Басова

Обидві спортсменки дуже досвідчені, мають медалі з чемпіонатів світу та Європи. Щоправда, в останні роки успіх частіше приходив до Олени. Минулого року вона виграла чемпіонат Європи, а позаминулого – «срібло» чемпіонату світу.

Велосипедний спорт, шосе

Анатолій Будяк, Валерія Кононенко

Очікувалося, що в збірну потрапить переможець кількох етапів велобагатоденок серед професіоналів Марк Падун, або Андрій Пономар. Анатолій Будяк – також професіонал, виступає за іспанську команду.

Валерія Кононенко – багаторазовий переможець чемпіонатів України, виграла кілька жіночих Гран-прі серед професіоналів.

Веслування академічне

Ігор Хмара, Станіслав Ковальов

Чемпіони України і срібні призери Універсіади

Веслування на байдарках і каное

Павло Алтухов, Юрій Вандюк, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Анастасія Четверікова, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Юлія Юрійчук

Людмила Лузан виступить у кількох програмах Олімпіади

Найкрутіша в збірній – Людмила Лузан. На останньому чемпіонаті Європи, який пройшов півтора місяці тому, вона зібрала повний комплект нагород.

Здобула перемогу в особистих змаганнях на 500-метрівці і на цій же дистанції в парі з Анастасією Четвериковою. Вони також стали «бронзовими» на дистанції 200 метрів.

«Приємно, звичайно, що до мене така увага, – розповіла «Главкому» Марія Повх, яка на Іграх попливе на 500-метрівці у змаганнях каноїстів. – Склад четвірки у нас потужний, сподіваємося на сприятливий результат».

У Ріо наша четвірка каноїсток була четвертою.

Сума призових залишилася незмінною з минулих Ігор. За «золото» українські спортсмени отримають еквівалент $120 тис., за «срібло» - $80 тис, за «бронзу» - $55 тис.

Веслувальний слалом

Вікторія Ус

Діставшись Японії, Вікторія потрапила на карантин. Це трохи збило її тренувальний процес, але діватися нікуди – готувалася в ізоляції сама. Олімпіада в Токіо – друга для призерки чемпіонату світу 2020 року.

Спортивна гімнастика

Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Євген Юденков, Ілля Ковтун, Діана Варінська

«Досі хвилююсь, коли виходжу на змагання, – розповів «Главкому» Ілля Ковтун. – Наразі, звичайно, вже менше. Я звик до ризику. Коли стає вибір, ускладнити програму чи відпрацювати в звичному режимі, то без вагань віддам перевагу більш складному елементу».

Збірна послабилася відсутністю Олега Верняєва. В команді ми сильні, як ніколи. Наш квартет гімнастів є чинним чемпіоном Європи.

Ілля Ковтун блискавкою увірвався в еліту світової гімнастики

Діана Варінська виступить у багатоборстві. Цього року неодноразово перемагала на етапах Кубку світу в окремих видах програми, зокрема на брусах і колоді.

Художня гімнастика

Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична, Анастасія Возняк, Єва Малащук, Маріола Боднарчук, Марія Височанська, Дарина Дуда

До збірної не потрапила один з лідерів Влада Нікольченко. У березні вона перехворіла на коронавірус і, очевидно, не встигла відновитися. В індивідуальних змаганнях візьмуть участь Онопрієнко і Погранична.

У команді наша збірна є чинним чемпіоном Європи.

Дзюдо

Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Кеджау Ньябалі, Яків Хаммо, Дар'я Білодід, Єлизавета Каланіна, Анастасія Турчин

Дарина Білодід побореться за медалі в перший день змагань

В дзюдо головна наша надія – дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід. Цього року перенесла травму, але, здається, відновилася. Чемпіоном світу в 2009 році був і Георгій Зантарая, проте останні його результати залишають бути кращими.

Напевно побореться за медаль бронзовий призер чемпіонату світу 2019 року Яків Хаммо.

Карате

Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна

Карате дебютує на Іграх, і всі три представники України претендують на нагороди. Серьогіна, Терлюга і Горуна є чемпіонами Європи.

«На чемпіонаті Європи, коли виходив на поєдинок з чемпіоном світу з Азербайджану, знав, що не програю, – каже «Главкому» Горуна. – Трохи затягнув з останньою атакою, але в нас такий вид, що одна неточність може дорого коштувати. Я свій шанс використав. Тепер треба відпрацювати на Олімпіаді».

Кінний спорт

Олександр Продан, Інна Логутенкова

Інна є неодноразовим переможцем Гран-прі FEI – етапів Кубку світу.

Легка атлетика

Андрій Проценко, Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник, Олександр Сітковський, Едуард Забуженко, Іван Лосєв, Ігор Главан, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук, Микита Нестеренко, Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко, Ігор Мусієнко, Олександр Погорілко, Микита Барабанов, Данило Даниленко, Владислав Мазур, Сергій Смелик, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Марина Бех-Романчук, Ольга Саладуха, Ірина Климець, Ірина Новожилова, Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Бризгіна, Євгенія Прокоф'єва, Дар'я Михайлова, Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Марина Килипко, Ольга Голодна, Вікторія Калюжна, Ганна Шевчук, Наталія Пироженко-Чорномаз, Наталія Семенова, Яна Гладійчук, Наталія Стребкова, Марія Миколенко, Аліна Логвиненко, Яна Качур

Ярослава Магучіх є лідером сезону в світі у стрибках у висоту

В легкій атлетиці у нас найбільше представництво. Провідний вид – стрибки у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко за певних обставин можуть зайняти і весь п’єдестал. Конкуренція у виді дуже висока. Тут як ніде діє правило встати в ранці з тієї ноги.

Магучіх стрибає вище за всіх у світі, а в Токіо хоче замахнутися за рекорд.

Метальник молота Михайло Кохан хоч і молодий, проте встановив кілька особистих рекордів і, якщо продовжить у тому ж дусі, може поборотися й за медаль.

Звичайно, претенденткою на нагороду є Марина Бех-романчук. Нещодавно вона перестрибнула чемпіонку світу й перемогла на етапі Діамантової ліги. Два роки тому Марина виграла «срібло» чемпіонату світу.

Метальниця молоту Ірина Климець є чемпіонкою Універсіади.

Людмила Оляновська брала «бронзу» на чемпіонаті світу в ходьбі на 20 км.

Кілька особистих і рекорд України в бігу на 400 метрів з бар’єрами встановила Анна Рижикова. Є також неодноразовим призером Діамантової ліги.

Іван Бензерук може «вистрілити» у ходьбі на 50 км. Інколи він застрибує на п’єдестал, але тут, як жартують спортсмени, головне не перейти на біг.

Плавання

Владислав Бухов, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ігор Трояновський, Сергій Фролов, Сергій Шевцов, Дарина Зевіна, Христина Панчішко (відкрита вода)

Михайло Романчук цього сезону випередив чемпіона світу

Лідер збірної – Михайло Романчук. Чемпіон Європи і призер чемпіонатів світу. Цього року Михайло виграв ще дві континетальні першості на «своїх» дистанціях 800 і 1500 метрів вільним стилем. Причому обійшов олімпійського чемпіона з Угорщини Грегорі Пальтріньєрі.

Синхронне плавання

Анастасія Савчук, Марта Федіна, Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко, Вероніка Гришко

Дівчата є чемпіонками Європи і бронзовими призерками чемпіонату світу. На Олімпіаді в ріо були четвертими. В дуеті Марта Федіна і Анастасія Савчук вигравали медалі світової першості.

Стрільба з лука

Олексій Гунбін, Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова

Дівчата візьмуть участь у командних змаганнях. У них за плечима є перемоги на чемпіонаті світу. Олексій також вигравав медалі на великих турнірах у команді, але цього разу виступить в особистій першості.

Стрільба кульова

Павло Коростильов, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергій Куліш, Олена Костевич

Цих спортсменів можна й не представляти. Усі – чемпіони світу, Європи. Олена вигравала Олімпіаду. Був у складі ще один чемпіон Ігор Олександр Петрів, проте в остаточній заявці його прізвища не виявилося.

Стрільба стендова

Ірина Маловічко

Ірину тренує олімпійський чемпіон Микола Мільчев. Найвище досягнення – п’яте місце на Кубку світу цього року.

Стрибки на батуті

Микола Просторов

Має медалі континентальних змагань у команді.

Стрибки у воду

Олексій Середа, Олег Сербін, Олег Колодій, Вікторія Кесарь, Анна Письменська, Софія Лискун

Олексій Середа є одним з наймолодших учасників Олімпіади

Середа і Сербін поборються за медалі у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. На чемпіонатах Європи і світу медалі вони вже здобували. Понюхали пороху на змаганнях високого рівня і Кесарь з Письменською.

Сучасне п’ятиборство

Павло Тимощенко

Павло є срібним призером Олімпіади в Ріо. Чемпіон світу 2015-го і бронзовий – 2018-го років.

Теніс

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Людмила Киченок, Надія Киченок

Еліна Світоліна приїхала в Токіо за нагородою

До Олімпіади не доїдуть багато провідних тенісисток. Це підвищує шанси українок. Тим більше, що в Азії Еліна Світоліна виступає вдало. Тут вона вигравала Підсумковий турнір WTA.

«Звісно, я їду за нагородою, – розповіла Еліна. – В України Олімпійським іграм приділяють дуже багато уваги. Мені за честь представляти державу в Японії».

Сестри Киченок гратимуть у парних змаганнях. Ще одну пару складуть Світоліна і Ястремська.

Теніс настільний

Коу Лей, Маргарита Песоцька, Ганна Гапонова

Триатлон

Юлія Єлістратова

Для Юлії – це вже четверта Олімпіада. З чемпіонатів Європи і світу вона привезла колекцію нагород.

Фехтування

Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Роман Свічкар, Анатолій Герей, Ольга Харлан, Олена Кривицька

На жаль, до Токіо не пробилася жіноча команда саблісток. Зате в особистих змаганнях поборються за медалі Харлан і Кривицька. Обидві мають багато перемог на етапах Кубку світу, чемпіонатах Європи і світу.

Чоловіки в командній шпазі були й чемпіонами світу, посідали друге й третє місця.

У березні цього року Рейзлін виграв Кубок світу, а команда стала другою, поступившись одним уколом італійцям.

Геннадій Чеховський, для «Главкома»