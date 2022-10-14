«Дніпро-1» здобув перемогу над «Вадуцем» у Лізі конференцій

«Дніпро-1» в доданий час вирвав перемогу над «Вадуцом»

«Дніпро-1» після 4-х турів із 7 очками зберіг друге місце у групі

У четвер, 13 жовтня, «Дніпро-1» в рамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23 зіграв з ліхтенштейнським «Вадуцем». Матч завершився з рахунком 1:2 на користь «Дніпро-1».

«Дніпро-1»: 93. Валеф, 13. Амаш, 39. Сваток (кап), 5. Сарапій, 3. Адамюк, 18. Бабенко (22.Рубчинський, 76), 8. Піхальонок (20.Горбунов, 83), 10.Балулі (11. Громов, 60), 23. Бланко (25. Когут.83), 9.Гуцуляк (34. Танчик.60), 7. Довбик.

Запасні: 1.Рибак, 12. Кінарейкін, 33.Юрчук, 2. Кононов, 6. Бузанелло, 15.Логінов

«Вадуц» : 1.Бюхель, 47. Фер (23.Ульріх, 46), 29.Ізік, 21. Джемайлі, 13. Іодіс, 14. Гаіч, 19. Джокіч (9.Зуттер, 87), 77. Добрас, 80. Фоссо (4.Хаслер, 66), 7. Хаджи (27.Сосере, 66), 74.Растодер (10. Чичек, 76).

Запасні: 26. Фозер, 42. Шонд, 3.Гельзер, 5.Омерович, 20. Лохінгьор, 24.Гьоссер, 53.Пепсі.

Голи: Амаш (25), Растодер (30), Довбик (90+1).

Попередження: Фоссо (54), Адамюк (64), Громов (71), Рубчинський (78), Танчик (90+3), Валеф (90+4).

Рахунок матчу відкрив на 24-й хвилині Амаш, який сильно пробив з близької відстані – голкіпер не дістав круглого. Господарі відповіли за шість хвилин – Ельмін Растодер відгукнувся на точний пас у штрафному майданчику та ударом низом вразив правий нижній кут воріт.

На 62-й хвилині Артем Довбик отримав закидання від Олександра Піхальонка, вийшов сам на сам та забив, однак він перебував у положенні поза грою і взяття воріт скасували.

Однак вже у додатковий до другого тайму час Довбик все ж відзначився забитим голом – Володимир Танчик подав у штрафну, де Артем ударом голови вразив ворота суперників, встановивши остаточний рахунок матчу.

Таким чином, «Дніпро-1» після 4-х турів із 7 очками зберіг друге місце у групі, при цьому скоротивши відставання від АЗ до двох пунктів.

На 3-му місці йде «Аполлон» (4 бали), замикає таблицю «Вадуц» (2 очки).

У наступному турі групового раунду «Дніпро-1» зустрінеться з кіпрським «Аполлоном» (27 жовтня).

Нагадаємо, 13 жовтня «Динамо» зазнало четвертої поспіль поразки в груповому раунді Ліги Європи – у матчі в польському Кракові кияни мінімально поступилися французькому «Ренну» з рахунком 0:1.