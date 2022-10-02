Українські тенісистки Кіченок виграли турнір в Естонії

Людмила та Надія оформили четвертий спільний титул на рівні WTA.

Титул в Естонії став для обох сестер Кіченок восьмим за час їх виступів у WTA-турі

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок виграли парний трофей на турнірі серії WTA 250 у Таллінні (Естонія).

У фіналі українки, посіяні під третім номером, обіграли лідерок посіву Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Лауру Зігемунд (Німеччина).

Людмила та Надія оформили четвертий спільний титул на рівні WTA. Загалом вони провели сім фінальних матчів.

Цей парний титул став для обох сестер Кіченок восьмим за час їх виступів у WTA-турі. Цього року Людмила вже тричі перемогла на турнірах WTA, а для Надії це був перший титул у сезоні.

WTA 250 Таллінн. Парний розряд. Фінал

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Ніколь Меліхар-Мартінес / Лаура Зігемунд – 7:5, 4:6, [10:7]