Українець Котовський посів третє місце на етапі Кубка світу з фристайлу
Котовський вдало розпочав сезон
Український фристайліст Дмитро Котовський здобув бронзову нагороду на змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в фінському місті Рука. Цей етап став дебютним у сезоні.
За свою спробу у суперфіналі Котовський отримав 117 балів. Срібний призер швейцарець Пірмін Вернер отримав 119 балів.
Переможцем ж став китаєць Ці Гуанпу, якому для перемоги вистачило 119.91 бали.
Інші українці не змогли пробитися до топ-12 та завершили боротьбу у кваліфікації.
Кубок світу з лижної акробатики
Рука, Фінляндія
Чоловіки
- Ці Гуанпу (Китай) – 119,91
- Пірмін Вернер (Швейцарія) – 119,00
- Дмитро Котовський – 117,00
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