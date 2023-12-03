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Українець Котовський посів третє місце на етапі Кубка світу з фристайлу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українець Котовський посів третє місце на етапі Кубка світу з фристайлу
За свою спробу у суперфіналі Котовський отримав 117 балів

Котовський вдало розпочав сезон

Український фристайліст Дмитро Котовський здобув бронзову нагороду на змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в фінському місті Рука. Цей етап став дебютним у сезоні.

За свою спробу у суперфіналі Котовський отримав 117 балів. Срібний призер швейцарець Пірмін Вернер отримав 119 балів.

Переможцем ж став китаєць Ці Гуанпу, якому для перемоги вистачило 119.91 бали.

Інші українці не змогли пробитися до топ-12 та завершили боротьбу у кваліфікації.

Кубок світу з лижної акробатики

Рука, Фінляндія

Чоловіки

  1. Ці Гуанпу (Китай)  – 119,91
  2. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 119,00
  3. Дмитро Котовський – 117,00
Теги: фристайл Кубок світу

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