Українець Котовський посів третє місце на етапі Кубка світу з фристайлу

За свою спробу у суперфіналі Котовський отримав 117 балів

Котовський вдало розпочав сезон

Український фристайліст Дмитро Котовський здобув бронзову нагороду на змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в фінському місті Рука. Цей етап став дебютним у сезоні.

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За свою спробу у суперфіналі Котовський отримав 117 балів. Срібний призер швейцарець Пірмін Вернер отримав 119 балів.

Переможцем ж став китаєць Ці Гуанпу, якому для перемоги вистачило 119.91 бали.

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Інші українці не змогли пробитися до топ-12 та завершили боротьбу у кваліфікації.

Кубок світу з лижної акробатики

Рука, Фінляндія

Чоловіки