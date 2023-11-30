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України посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
України посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону
До складу України на чоловічу естафету увійшли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк і Антон Дудченко
фото з відкритих джерел

Переможцем естафети стала збірна Норвегії у складі Ендре Стрьомсгейма, Тарьєй Бьо, Йоганнеса Бьо і Ветле Шостада Крістіансена

У шведському Естерсунді відбулася класична чоловіча естафета в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.

До складу України на чоловічу естафету увійшли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

На першому етапі за українську команду біг Тищенко, на двох вогневих рубежах він використав 1 додатковий патрон і передав естафету 12-м з відставанням 41,3 секунди. Другим на трасу вийшов Прима, він використав 2 додаткові патрони на лежці і передав естафету 10-м з відставанням 1.31,0.

Лесюк біг на третьому етапі, він використав три додаткові патрони і закінчив гонку 11-м з відставанням команди 2.51,6.  Фінішером української команди був Дудченко, який на стрільбі лежачи заробив три штрафні кола, стійку пройшов чисто і в підсумку фінішував на 14-й позиції.

Переможцем естафети стала збірна Норвегії у складі Ендре Стрьомсгейма, Тарьєй Бьо, Йоганнеса Бьо і Ветле Шостада Крістіансена.

  • 1. Норвегія (0+7) 1:14:28,4
  • 2. Франція (0+11) +20,6
  • 3. Німеччина (1+16) +50,5
  • 4. Австрія (0+2) +1:44,5
  • 5. Італія (0+16) +1:45,0
  • 6. Швеція (2+16) +2:17,9
    ...
  • 14. Україна (3+9) +4:58,5

Розклад першого етапу Кубка світу (Естерсунд, Швеція)

  • 1 грудня. 15:45. Спринт – жінки
  • 2 грудня. 15:45. Спринт – чоловіки
  • 3 грудня. 15:00. Гонка переслідування – жінки
  • 3 грудня. 17:00. Гонка переслідування – чоловіки

Нагадаємо, вчора відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце. На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.

Теги: спорт біатлон Кубок світу Збірна України

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