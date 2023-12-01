Збірна України з біатлону провалила жіночий спринт на етапі Кубка світу

Жодна з українок не потрапила до топ-40 і не набрала очок у загальний залік

Лише дві українки потрапили до топ-60 і відібралися в недільну гонку переслідування

Жодна з представниць жіночої збірної України з біатлону не потрапила до топ-40 і не набрала очок у загальний залік, проваливши спринт на етапі Кубка світу в Естерсунді. Лише дві українки, Анастасія Меркушина і Христина Дмитренко, потрапили до топ-60 і відібралися в недільну гонку переслідування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Досить сенсаційною вийшла трійка найкращих за підсумками спринту. Свою першу перемогу особисту на Кубку світу здобула француженка Лу Жанмонно, яка випередила двох норвежок – Каролін Кноттен і Юні Арнеклейв. Для Арнеклейв це перший подіум на Кубку світу – раніше вона ніколи не потрапляла навіть у топ-10.

У квіткову церемонію також потрапили німкені Франциска Пройсс і Ванесса Фогт, а також ще одна норвежка, Інгрід Тандреволд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підсумкові результати:

1. Лу Жанмонно (Франція) (0+0) 21:04,1

2. Каролін-Оффіґстад Кноттен (Норвегія) (1+0) +8,5

3. Юні Арнеклєйв (Норвегія) (0+1) +17,6

...

... 48. Анастасія Меркушина (Україна) (1+1) +2:08,5

49. Христина Дмитренко (Україна) (0+2) +2:10,2

62. Анна Кривонос (Україна) (1+2) +2:31,4

74. Любов Кип'яченкова (Україна) (3+1) +3:00,1

78. Дар'я Блашко (Україна) (0+1) +3:11,8

Нагадаємо, нещодавно відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце. На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.

Також Україна посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону. Переможцем естафети стала збірна Норвегії у складі Ендре Стрьомсгейма, Тарьєй Бьо, Йоганнеса Бьо і Ветле Шостада Крістіансена.