Збірна України з біатлону провалила жіночий спринт на етапі Кубка світу
Лише дві українки потрапили до топ-60 і відібралися в недільну гонку переслідування
Жодна з представниць жіночої збірної України з біатлону не потрапила до топ-40 і не набрала очок у загальний залік, проваливши спринт на етапі Кубка світу в Естерсунді. Лише дві українки, Анастасія Меркушина і Христина Дмитренко, потрапили до топ-60 і відібралися в недільну гонку переслідування.
Досить сенсаційною вийшла трійка найкращих за підсумками спринту. Свою першу перемогу особисту на Кубку світу здобула француженка Лу Жанмонно, яка випередила двох норвежок – Каролін Кноттен і Юні Арнеклейв. Для Арнеклейв це перший подіум на Кубку світу – раніше вона ніколи не потрапляла навіть у топ-10.
У квіткову церемонію також потрапили німкені Франциска Пройсс і Ванесса Фогт, а також ще одна норвежка, Інгрід Тандреволд.
Підсумкові результати:
- 1. Лу Жанмонно (Франція) (0+0) 21:04,1
- 2. Каролін-Оффіґстад Кноттен (Норвегія) (1+0) +8,5
- 3. Юні Арнеклєйв (Норвегія) (0+1) +17,6
...
- 48. Анастасія Меркушина (Україна) (1+1) +2:08,5
- 49. Христина Дмитренко (Україна) (0+2) +2:10,2
- 62. Анна Кривонос (Україна) (1+2) +2:31,4
- 74. Любов Кип'яченкова (Україна) (3+1) +3:00,1
- 78. Дар'я Блашко (Україна) (0+1) +3:11,8
Нагадаємо, нещодавно відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце. На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.
Також Україна посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону. Переможцем естафети стала збірна Норвегії у складі Ендре Стрьомсгейма, Тарьєй Бьо, Йоганнеса Бьо і Ветле Шостада Крістіансена.
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