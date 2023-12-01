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Збірна України з біатлону провалила жіночий спринт на етапі Кубка світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України з біатлону провалила жіночий спринт на етапі Кубка світу
Жодна з українок не потрапила до топ-40 і не набрала очок у загальний залік
фото з відкритих джерел

Лише дві українки потрапили до топ-60 і відібралися в недільну гонку переслідування

Жодна з представниць жіночої збірної України з біатлону не потрапила до топ-40 і не набрала очок у загальний залік, проваливши спринт на етапі Кубка світу в Естерсунді. Лише дві українки, Анастасія Меркушина і Христина Дмитренко, потрапили до топ-60 і відібралися в недільну гонку переслідування.

Досить сенсаційною вийшла трійка найкращих за підсумками спринту. Свою першу перемогу особисту на Кубку світу здобула француженка Лу Жанмонно, яка випередила двох норвежок – Каролін Кноттен і Юні Арнеклейв. Для Арнеклейв це перший подіум на Кубку світу – раніше вона ніколи не потрапляла навіть у топ-10.

У квіткову церемонію також потрапили німкені Франциска Пройсс і Ванесса Фогт, а також ще одна норвежка, Інгрід Тандреволд.

Підсумкові результати:

  • 1. Лу Жанмонно (Франція) (0+0) 21:04,1
  • 2. Каролін-Оффіґстад Кноттен (Норвегія) (1+0) +8,5
  • 3. Юні Арнеклєйв (Норвегія) (0+1) +17,6
    ...
  • 48. Анастасія Меркушина (Україна) (1+1) +2:08,5
  • 49. Христина Дмитренко (Україна) (0+2) +2:10,2
  • 62. Анна Кривонос (Україна) (1+2) +2:31,4
  • 74. Любов Кип'яченкова (Україна) (3+1) +3:00,1
  • 78. Дар'я Блашко (Україна) (0+1) +3:11,8

Нагадаємо, нещодавно відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце. На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.

Також Україна посіла 14-те місце в першій чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону. Переможцем естафети стала збірна Норвегії у складі Ендре Стрьомсгейма, Тарьєй Бьо, Йоганнеса Бьо і Ветле Шостада Крістіансена.

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Теги: спорт Кубок світу біатлон Збірна України

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