Україна невдало провела першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону

У шведському Естерсунді триває перший етап Кубка світу з біатлону

У першій в сезоні жіночій естафетній гонці команда України посіла 12 місце

У шведському Естерсунді триває перший етап Кубка світу з біатлону-2023/24. 29 листопада відбулася перша в сезоні жіноча естафетна гонка. Команда України посіла 12 місце.

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На гонку Україна вийшла в складі дебютантки Кубка світу Христини Дмитренко, Дар'ї Блашко, для якої гонка стала першою в сезоні, Анни Кривонос та Ірини Петренко.

Христина Дмитренко на стартовому етапі використала два запасних патрони і передавала естафету 11-ю. Вона безпомилково відпрацювала стрільбу лежачи, проблеми в Дмитренко на стійці, де українка припустилася двох помилок.

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На другому етапі Дар'я Блашко закрила всі мішені на стрільбі лежачи, але припустилася чотирьох хиб на вогневому рубежі стоячи та пішла на одне штрафне коло. Це відкинуло українську збірну на 17-ту позицію. За швидкістю ходом Блашко показала найгірший результат на другому етапі.

Анна Кривонос показала другу найкращу швидкострільність на лежці й виходила з відставанням у понад чотири хвилини від лідерок. На другому рубежі біатлоністка припустилася двох хиб. У підсумку українка покращила позиції команди, вивівши її на 14 місце.

На останньому етапі Ірина Петренко була точною на стрільбі лежачи та використала два додаткові патрони на стійці. Їй вдалося підтягнути Україну з 15 на 12 місце.

Підсумкове 12 місце – повторення п'ятої найгіршої естафети українок за останні шість сезонів. Перемогла в естафеті команда Норвегії. Друге місце посіла Швеція, а на третьому місці опинилася команда Німеччини.

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Наступний командний старт в Естерсунді – чоловіча естафета, яка відбудеться в четвер, 30 листопада. Розпочнеться гонка о 16:20 за київським часом.