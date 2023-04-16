Українець Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Ілля Ковтун в Антальї також здобув бронзу у багатоборстві

Ковтун вдруге поспіль здобуває медаль на чемпіонаті Європи на паралельних брусах

Україна здобула третю медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькій Антальї. 19-річний Ілля Ковтун став чемпіоном континенту у вправах на паралельних брусах.

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Ілля отримав у фіналі 15.166 бала. Ковтун вдруге поспіль здобуває медаль на чемпіонаті Європи на паралельних брусах. На Мультиспортивному Євро в Мюнхені українець став срібним призером. Для Ковтуна ця медаль в Антальї стала четвертою нагородою чемпіонатів Європи в кар'єрі.

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Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Паралельні бруси. Чоловіки

Ілля Ковтун (Україна) – 15.166 Ферхан Арікан (Туреччина) – 14.933 Тьєрно Діалло (Іспанія) – 14.733

Нагадаємо, що Ілля Ковтун в Антальї також здобув бронзу у багатоборстві. Ще одну бронзову медаль в опорному стрибку для України здобув Ігор Радівілов.