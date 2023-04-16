Українець Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
Ковтун вдруге поспіль здобуває медаль на чемпіонаті Європи на паралельних брусах
Україна здобула третю медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькій Антальї. 19-річний Ілля Ковтун став чемпіоном континенту у вправах на паралельних брусах.
Ілля отримав у фіналі 15.166 бала. Ковтун вдруге поспіль здобуває медаль на чемпіонаті Європи на паралельних брусах. На Мультиспортивному Євро в Мюнхені українець став срібним призером. Для Ковтуна ця медаль в Антальї стала четвертою нагородою чемпіонатів Європи в кар'єрі.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики
Паралельні бруси. Чоловіки
- Ілля Ковтун (Україна) – 15.166
- Ферхан Арікан (Туреччина) – 14.933
- Тьєрно Діалло (Іспанія) – 14.733
Нагадаємо, що Ілля Ковтун в Антальї також здобув бронзу у багатоборстві. Ще одну бронзову медаль в опорному стрибку для України здобув Ігор Радівілов.
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