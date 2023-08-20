Українець Кривцов допоміг Мессі виграти перший трофей з «Інтер Маямі»

Кривцов відіграв всю фінальну гру та реалізував один з післяматчевих пенальті

Український захисник «Інтер Маямі» Сергій Кривцов виграв перший трофей з командою.

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«Інтер Маямі» став переможцем Leagues Cup. У фіналі клуб українця переміг «Нешвілл» (1:1, 10:9 у серії пенальті). Кривцов відіграв весь матч та реалізував один з післяматчевих пенальті.

Також цей трофей став першим у складі команди і для легендарного аргентинця Ліонеля Мессі.

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Варто зазначити, що Leagues Cup став взагалі першим трофеєм в історії клубу «Інтер Маямі»

32-річний Кривцов провів 6 матчів у Кубку ліг та зробив 1 результативний пас. Всього він провів за команду 27 матчів (1 гол, 1 асист).

Кривцов – 9-разовий чемпіон України та 7-разовий володар Кубка України у складі «Шахтаря».

Leagues Cup, фінал

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Нешвілл – Інтер Маямі – 1:1 (по пенальті – 9:10)

Голи: Піко, 57 – Мессі, 23