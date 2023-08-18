Тренер «Аріса» розкритикував футболістів «Динамо» за поведінку після матчу

Ігровий час завершився на користь киян із рахунком 2:1

Футболісти київського «Динамо» після матчу кваліфікації Ліги конференцій жестикулювали у бік фан-сектора гостей

Головний тренер грецького «Аріса» Апостолос Терзіс прокоментував дії футболістів київського «Динамо», які після матчу кваліфікації Ліги конференцій жестикулювали у бік фан-сектора гостей. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Гравці «Динамо» жестикулювали у бік фан-сектора гостей фото: скріншот

Гравці «Динамо» жестикулювали у бік фан-сектора гостей фото: скріншот

«Ми тут, щоб запобігати насильству, а не підбурювати його. Для такого великого клубу з такими великими футболістами соромно підходити до вболівальників суперника і жестикулювати.

Вам нема чого ходити до них і жестикулювати. Браво нашим уболівальникам. Ми виступаємо проти насильства і намагаємось його запобігати. Те, що сталося – це ганьба», – сказав Терзіс.

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Ігровий час завершився на користь киян із рахунком 2:1 після поразки 0:1 у першій грі, а у серії пенальті українська команда перемогла з рахунком 6:5.

Грецькі вболівальники під час першого поєдинку у Салоніках вивісили на трибунах банер Smash Azov nazis («Знищити нацистів «Азова»).

Грецькі вболівальники під час першого поєдинку у Салоніках вивісили на трибунах банер Smash Azov nazis («Знищити нацистів «Азова») фото: ФК «Динамо»

«Динамо» після другої гри опублікувало в Instagram фото з написом «Азов» – герої України». Також клуб залишив підпис: «Відправили жалюгідні провокації назад в Грецію».

«Динамо» після другої гри опублікувало в Instagram фото з написом «Азов» – герої України» фото: ФК «Динамо»

У плей-офф кваліфікації Ліги конференцій «Динамо» розіграє путівку до групового етапу з турецьким «Бешикташем». Перший матч буде домашнім для підопічних Луческу і пройде 24 серпня, а гра-відповідь відбудеться 31 серпня в Туреччині.

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Нагадаємо, у четвер, 10 серпня, «Аріс» приймав «Динамо» в межах третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому вболівальники грецького клубу відзначилися ганебним вчинком.

На перших хвилинах матчу грецькі фанати вивісили на трибуні банери з написами «Розгроміть нацистів Азова» та «Вибийте нацистів із футболу». Через деякий час банери було прибрано з трибун господарів поля.

До слова, після трагічної загибелі грецького вболівальника президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прибув до Афін. Він провів переговори з прем'єром Греції та представниками футбольних клубів країни.